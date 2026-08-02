"Gostei da atitude da defesa", avalia Paulo Autuori, apesar da derrota para o Palmeiras

Apesar da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, o novo técnico do Fortaleza gostou do desempenho da defesa tricolor. Foi o que Paulo Autuori avaliou na entrevista coletiva após o jogo deste domingo (2), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Os jogadores cumpriram lindamente a missão no 1º tempo, mas isso gerou desgaste físico. A ideia era entrar com jogadores novos no 2º tempo. Todos entraram bem. O plano era refrescar a equipe para continuar pressionando. Ao analisar todo o 2º tempo, gostei muito da atitude da defesa".

Legenda: O novo técnico do Fortaleza gostou do desempenho da defesa tricolor Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Missão difícil

Com o resultado, o Fortaleza precisará vencer o líder do Brasileirão por três gols de diferença para levar o duelo para os pênaltis, no jogo de volta das oitavas de final, na próxima quarta-feira (5), na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Leão vendeu o mando de campo da partida.

📹 Pedro Pinheiro / SVM