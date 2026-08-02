"Gostei da atitude da defesa", avalia Paulo Autuori, apesar da derrota para o Palmeiras

O técnico Paulo Autuori estreou com derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, líder do Brasileirão

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 19:22 (Atualizado às 19:27)

Apesar da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, o novo técnico do Fortaleza gostou do desempenho da defesa tricolor. Foi o que Paulo Autuori avaliou na entrevista coletiva após o jogo deste domingo (2), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Os jogadores cumpriram lindamente a missão no 1º tempo, mas isso gerou desgaste físico. A ideia era entrar com jogadores novos no 2º tempo. Todos entraram bem. O plano era refrescar a equipe para continuar pressionando. Ao analisar todo o 2º tempo, gostei muito da atitude da defesa".

O novo técnico do Fortaleza gostou do desempenho da defesa tricolor
Legenda: O novo técnico do Fortaleza gostou do desempenho da defesa tricolor
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Missão difícil

Com o resultado, o Fortaleza precisará vencer o líder do Brasileirão por três gols de diferença para levar o duelo para os pênaltis, no jogo de volta das oitavas de final, na próxima quarta-feira (5), na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Leão vendeu o mando de campo da partida.

📹 Pedro Pinheiro / SVM

Assuntos Relacionados
Esportes/fortaleza esporte clube Esportes/copa do brasil

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia
Jogada

"Gostei da atitude da defesa", avalia Paulo Autuori, apesar da derrota para o Palmeiras

O técnico Paulo Autuori estreou com derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, líder do Brasileirão

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Nathan Fogaça avalia derrota para Palmeiras e projeta jogo de volta:
Jogada

Nathan Fogaça avalia derrota para Palmeiras e projeta jogo de volta: "tentar reverter o placar"

Tricolor perdeu para o Alviverde pelo placar de 3 a 0 nas oitavas de final da Copa do Brasil na tarde desse domingo (2).

Bruno Quintino

Há 2 horas

Imagem da notícia Fortaleza cede à pressão palmeirense e perde por 3 a 0 na Copa do Brasil
Jogada

Fortaleza cede à pressão palmeirense e perde por 3 a 0 na Copa do Brasil

Leão faz bom 1° tempo, mas é engolido pelo Porco na segunda etapa da partida.

Bruno Quintino

Imagem da notícia Neymar pode desfalcar Santos contra Remo por participação em leilão
Jogada

Neymar pode desfalcar Santos contra Remo por participação em leilão

O Instituto Neymar promove a 5ª edição de leilão benificente, em São Paulo.

Bruno Quintino

Imagem da notícia Palmeiras x Fortaleza, pela Copa do Brasil: saiba como foi o jogo
Jogada

Palmeiras x Fortaleza, pela Copa do Brasil: saiba como foi o jogo

O confronto foi válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Bruno Quintino

Imagem da notícia Endrick balança a rede na reestreia pelo Real Madrid em amistoso de pré-temporada
Jogada

Endrick balança a rede na reestreia pelo Real Madrid em amistoso de pré-temporada

O atacante Endrick retornou ao Real Madrid após seis meses de empréstimo ao Lyon

Redação