Fortaleza cede à pressão palmeirense e perde por 3 a 0 na Copa do Brasil

Fortaleza perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 em partida válida pelo jogo de idas oitavas de final da Copa do Brasil neste domingo (2) no Nubank Parque, em São Paulo. Os gols da vitória palmeirense foram de Maurício, John Arias e Flaco López.

Próximo compromisso

O Fortaleza enfrenta novamente o Palmeiras na quarta-feira (5) às 21h30, pelo jogo de volta da Copa do Brasil na Arena Pantanal. Com o resultado do primeiro jogo, o Leão precisa vencer por ao menos 3 gols para levar a decisão para os pênaltis.

Como foi o jogo

Leão e Porco iniciaram o confronto de forma ofensiva, dentro de suas estratégias. O time da casa adotou uma postura de posse de bola, com ataques acelerados e incisivos em busca de encontrar lacunas na defesa tricolor. Já os visitantes apostaram em contra-ataques e pressão na saída de bola alviverde, tentando impedir que os mandantes entrassem em uma zona de conforto.

Aos 10', Piquerez cruza na área e encontra o atacante Allan, que finaliza, mas esbarra na defesa tricolor. A bola sobra entre John Arias e João Ricardo, mas o goleiro chega primeiro e afasta o perigo com os pés. Em lance similar, Píquerez chuta cruzado em direção ao gol. O atacante Allan chega sozinho no lance, mas erra a chegada por pouco e não alcança a bola.

Aos 21', Andreas Pereira cobra falta fora da grande área direto ao gol, mas João Ricardo se estica e defende a finalização. O goleiro tricolor recebeu tratamento médico após o lance.

Em contra-ataque rápido do Palmeiras aos 37', Maurício chutou rasteiro em direção ao gol tricolor, mas João Ricardo parou o ataque com uma defesa nas pontas dos dedos e vai ao chão.

Legenda: John Arias foi o autor do segundo gol na vitória palmeirense. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

2° Tempo

O Leão volta com mudanças. Saem Ronald e Luiz Fernando, entram Rodrigo e Fogaça. O Porco volta sem substituições, mas promove uma mudança de postura com pressão constante que se mostra fatal ao Tricolor.

Logo nos primeiros minutos da segunda etapa, John Arias aperta a marcação e rouba a bola de Mailton. Sosa recebe a bola, que passa para Mauricio finalizar alto e forte, balançando a rede e abrindo o placar. Palmeiras 1 x 0 Fortaleza.

O time mandante seguiu com forte pressão, sufocando a defesa visitante e forçando novos erros, se tornando apenas uma questão de tempo para ampliar o placar. Aos 18', Allan conduz a bola pelo lado direito e cruza, encontrando John Arias que cabeceia sozinho para aumentar a vantagem. Palmeiras 2 x 0 Fortaleza.

A resposta Tricolor veio apenas aos 29', com chute colocado de Welliton que desvia no zagueiro Barboza e vai para escanteio. Minutos depois, Rodriguinho recebe na entrada da área e bate para o gol, mas o goleiro palmeirense só acompanha a bola sair de campo.

Aos 39', João Ricardo corre para diminuir o espaço de ataque de Artur, mas deixa o gol desguarnecido para Flaco López, que recebe a bola e chuta direto. Palmeiras 3 x 0 Fortaleza.

O Leão teve uma última chance com Fogaça para descontar o placar, mas o centroavante foi bloqueado pelo goleiro Alviverde Carlos Miguel, que garantiu a defesa, e praticamente enterrou qualquer chance de reação tricolor na Arena Pantanal.