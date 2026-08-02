Neymar pode desfalcar Santos contra Remo por participação em leilão

O Instituto Neymar promove a 5ª edição de leilão benificente, em São Paulo.

Escrito por Bruno Quintino bruno.martins@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 15:34 (Atualizado às 16:02)
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Legenda: Neymar Jr pode desfalcar o Santos em partida decisiva contra o Remo pela Copa do Brasil
Foto: Raul Baretta/Santos FC

Neymar Jr pode desfalcar o Santos contra o Remo pela jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Isso por que o camisa 10 deve marcar presença em um leilão benificente promovido por seu instituto na noite de segunda-feira (3), e não deve viajar com o restante da equipe para Belém do Pará. Santistas e remistas empataram sem gols na última noite de sábado (1). A apuração inicial é do Portal Uol.

O leilão promovido pelo Instituto Neymar acontece há 5 anos, e está marcado para às 19h30 desta segunda-feira, em São Paulo. Se a presença for confirmada, Neymar não viajará com a delegação.

Contudo, é possível que o jogador embarque para Belém de madrugada para se unir a delegação santista, com o jogo marcado para 21h30 de terça-feira (4), mas o Santos se mostra pessimista quanto a essa possibilidade.

 

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