Palmeiras x Fortaleza, pela Copa do Brasil: Acompanhe Ao Vivo e em Tempo Real

O Fortaleza dá uma pausa na Série B e parte para a Copa do Brasil. A equipe vai enfrentar o Palmeiras, no jogo de ida pelas oitavas de final, no Nubank Parque, em São Paulo, a partir das 16h, neste domingo (2). Quem passar, acumula mais R$ 4 milhões para os cofres do clube.
ESCALAÇÕES
Fortaleza: João Ricardo; Mailton, Neris, Gazal, Fuentes;Lucas Sasha, Ronald, Pierre; Paulo Baya, Luiz Fernando, Vitinho. Técnico: Paulo Autuori.
Palmeiras: Carlos Miguel; Barboza, Andreas, Jhon Arias, Marlon Freitas; Mauricio, Sosa, Piquerez; Murilo, Murilo Martínez, Allan. Técnico: Abel Ferreira.
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