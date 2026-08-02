Viraliza lance em que Marllon, ex-Ceará, bloqueia Neymar facilmente

O Santos não passou de um empate sem gols contra o Remo, na Vila Belmiro, neste sábado (1), pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

No Brasileirão, ambos estão ameaçados de rebaixamento: o Santos na 15ª colocação, com 22 pontos; e o Remo em 19º, com 21.

Legenda: O Santos de Neymar está fazendo uma temporada abaixo da média Foto: Raul Baretta / Santos FC

Neymar no bolso

Viralizou nas redes sociais o momento em que Neymar, no jogo contra o Remo, é facilmente bloqueado pelo zagueiro Marllon.

O jogador defendeu o Ceará em 2025, e em janeiro passado acertou transferência para o Remo.