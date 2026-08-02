Casemiro erra passe a faz gol contra em jogo pelo Inter Miami

O volante Casemiro fez seu segundo jogo pelo Inter Miami, time de Lionel Messi

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 11:36 (Atualizado às 11:43)

O volante Casemiro, um dos líderes da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, fez um gol contra em seu segundo jogo pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, em Miami, na Flórida, neste sábado (1), pela Major League Soccer (MLS).

O Inter Miami, time de Lionel Messi, empatou em 2 a 2 contra o Columbus Crew. No lance do gol contra, Casemiro ainda falhou ao errar o passe que originou a jogada da equipe adversária.

E A ESTREIA?

Atualmente com 34 anos, o volante Casemiro, ex-Manchester United, estreou pelo Inter Miami no dia 25 de julho, na vitória por 1 a 0 sobre o CF Montreal, do Canadá, fora de casa.

O Inter Miami é vice-líder da Conferência Leste da MLS, com 38 pontos em 18 rodadas, sendo dois a menos que o Nashville SC.

📹 Columbus Crew

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