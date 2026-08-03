De virada, Ceará vence Flamengo e fica em 3º na Copa do Brasil Sub-15

O resultado chancela a força das categorias de base do Vovô

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 10:40 (Atualizado às 10:52)

O Ceará venceu o Flamengo por 2 a 1, de virada, e conquistou a 3ª colocação na Copa do Brasil Sub-15. O time rubro-nebro abriu o placar com Deivid Lucas, mas o Vovô virou com André Luís e Kayck Pará, que marcou um golaço na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ocorreu pela primeira vez na história em 2026. Ao todo, 32 equipes participaram da competição.

O clube alvinegro fez sete jogos, com seis vitórias e uma derrota - foram 24 gols marcados e sete sofridos. Com bom desempenho, foi superado pelo Internacional na semifinal.

Deste modo, chancela a força da base alvinegra também em nível nacional. Vale ressaltar que o treinador italiano Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, assistiu uma partida alvinegra no torneio, e o atual chefe de delegação da equipe nacional Sub-20 é Sandro Queiroz, o gerente da Cidade Vozão, em Itaitinga, que a sede de formação do Ceará.

Campanha do Ceará na Copa do Brasil Sub-15

  • Ceará 5 x 0 Santa Cruz-RN
  • Treze-PB 0 x 8 Ceará
  • Ceará 5 x 0 Fluminense-PI
  • Ceará 2 x 0 Sport
  • Ceará 2 x 1 Atlético-GO
  • Ceará 0 x 5 Internacional (semifinal)
  • Flamengo 1 x 2 Ceará (disputa de 3ª lugar)
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/ceará sporting club Esportes/categoria de base Esportes/futebol Esportes/copa do brasil

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia De virada, Ceará vence Flamengo e fica em 3º na Copa do Brasil Sub-15
Jogada

De virada, Ceará vence Flamengo e fica em 3º na Copa do Brasil Sub-15

O resultado chancela a força das categorias de base do Vovô

Alexandre Mota

Há 40 minutos

Imagem da notícia Técnico do Palmeiras elogia Fortaleza e critica venda de mando de campo para Cuiabá
Jogada

Técnico do Palmeiras elogia Fortaleza e critica venda de mando de campo para Cuiabá

O português Abel Ferreira concedeu coletiva após a vitória alviverde por 3 a 0

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (3)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026

Liuê Góis

Há 2 horas

Imagem da notícia
Jogada

"Gostei da atitude da defesa", avalia Paulo Autuori, apesar da derrota para o Palmeiras

O técnico Paulo Autuori estreou com derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, líder do Brasileirão

Redação

Imagem da notícia Nathan Fogaça avalia derrota para Palmeiras e projeta jogo de volta:
Jogada

Nathan Fogaça avalia derrota para Palmeiras e projeta jogo de volta: "tentar reverter o placar"

Tricolor perdeu para o Alviverde pelo placar de 3 a 0 nas oitavas de final da Copa do Brasil na tarde desse domingo (2).

Bruno Quintino

Imagem da notícia Fortaleza cede à pressão palmeirense e perde por 3 a 0 na Copa do Brasil
Jogada

Fortaleza cede à pressão palmeirense e perde por 3 a 0 na Copa do Brasil

Leão faz bom 1° tempo, mas é engolido pelo Porco na segunda etapa da partida.

Bruno Quintino