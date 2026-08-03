De virada, Ceará vence Flamengo e fica em 3º na Copa do Brasil Sub-15

O Ceará venceu o Flamengo por 2 a 1, de virada, e conquistou a 3ª colocação na Copa do Brasil Sub-15. O time rubro-nebro abriu o placar com Deivid Lucas, mas o Vovô virou com André Luís e Kayck Pará, que marcou um golaço na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ocorreu pela primeira vez na história em 2026. Ao todo, 32 equipes participaram da competição.

O clube alvinegro fez sete jogos, com seis vitórias e uma derrota - foram 24 gols marcados e sete sofridos. Com bom desempenho, foi superado pelo Internacional na semifinal.

Deste modo, chancela a força da base alvinegra também em nível nacional. Vale ressaltar que o treinador italiano Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, assistiu uma partida alvinegra no torneio, e o atual chefe de delegação da equipe nacional Sub-20 é Sandro Queiroz, o gerente da Cidade Vozão, em Itaitinga, que a sede de formação do Ceará.

Campanha do Ceará na Copa do Brasil Sub-15