FCF cria comissão para apurar denúncias de assédio sexual e estupro contra chefe da arbitragem

Entidade também disponibilizou um e-mail para que novas denúncias possam ser enviadas

Escrito por André Almeida , Brenno Rebouças e Crisneive Silveira
15 de Julho de 2026 - 21:35 (Atualizado às 22:44)
capa da noticia
Legenda: Comissão que vai apurar os fatos será presidida por uma mulher
Foto: Brenno Rebouças/SVM
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Com as denúncias de assédio sexual e estupro feitas por 4 árbitras contra o presidente licenciado da Comissão de Arbitragem, Paulo Silvio, a Federação Cearense de Futebol (FCF) instaurou um procedimento interno de apuração e promete elaborar um relatório circunstanciado para tomar medidas administrativas e institucionais à respeito do caso.

Um canal de comunicação foi criado para que novas denúncias possam ser registradas, caso outras pessoas se sintam à vontade para fazê-las. O e-mail sindicancia@futebolcearense.com.br será o endereço eletrônico para receber mais relatos, caso hajam. 

Uma comissão independente da Comissão de Arbitragem foi criada na terça-feira (14), dois dias úteis após as árbitras e seus advogados terem sido recebidos na sede FCF pelo presidente em exercício da entidade, Mauro Carmélio Neto, e diretores jurídicos da federação, para uma reunião onde as denúncias foram feitas formalmente, juntamente com a apresentação de documentos como provas.

A comissão que vai apurar os fatos será presidida por uma mulher e a condução se dará em conformidade com o Código de Ética e Disciplina da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), de quem a FCF é filiada. 

A federação promete autonomia à comissão para requisitar documentos, ouvir as pessoas envolvidas, receber novos elementos e recomendar medidas adicionais de proteção ou outras providências institucionais.

Durante todo o processo de apuração, depoimentos e documentos terão acesso restrito. A FCF refutou que se trate de falta de transparência e justificou a decisão como intenção de  “preservar a intimidade, a segurança e os dados pessoais e sensíveis das denunciantes, das testemunhas e das demais pessoas envolvidas".

Dentre as providências determinadas durante a apuração estão a proibição de qualquer contato do investigado, Paulo Silvio, com as denunciantes e testemunhas a respeito das ocorrências apuradas; vedação de qualquer forma de retaliação, intimidação, constrangimento ou prejuízo profissional; possibilidade de apresentação de novos documentos, testemunhas, fatos e pedidos de proteção, além da adoção de critérios objetivos e de controle institucional sobre decisões funcionais que envolvam as denunciantes.

Paulo Silvio está licenciado do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem por 30 dias
Legenda: Paulo Silvio está licenciado do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem por 30 dias
Foto: Lucas Emanuel/FCF

Como Paulo Silvio pediu afastamento da presidência da Comissão de Arbitragem na terça-feira (14), mesmo dia em que as árbitras registraram denúncia à Polícia Civil, ele não poderá exercer atribuições inerentes à função, participar de atividades institucionais da arbitragem, acessar sistemas, documentos ou grupos relacionados ao setor, nem emitir orientações ou determinações aos seus integrantes. A FCF também garante que a licença não interrompe nem prejudica o andamento da apuração.

A investigação, segundo à FCF, não se limitará apenas ao denunciado e, portanto, novos personagens podem aparecer no caso. A entidade promete, se necessário, submeter o caso à Comissão de Ética da Confederação Brasileira de Futebol, bem como adotar medidas de natureza administrativa e disciplinar.

As denúncias das 4 árbitras são pela Polícia Civil e a condução está a cargo da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, unidade que apura as circunstâncias narradas e realiza as diligências cabíveis. Já foi determinada uma intimação ao presidente licenciado da Comissão de Arbitragem para prestar interrogatório acerca dos fatos investigados.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Após vitória nas semifinais, Argentina provoca Inglaterra com faixa proibida pela Fifa
Jogada

Após vitória nas semifinais, Argentina provoca Inglaterra com faixa proibida pela Fifa

Jogadores celebraram virada sobre a Inglaterra com a faixa 'As Malvinas são argentinas'

Vladimir Marques

Há 1 hora

Imagem da notícia FCF cria comissão para apurar denúncias de assédio sexual e estupro contra chefe da arbitragem
Jogada

FCF cria comissão para apurar denúncias de assédio sexual e estupro contra chefe da arbitragem

Entidade também disponibilizou um e-mail para que novas denúncias possam ser enviadas

André Almeida

Brenno Rebouças

 e 

Crisneive Silveira

Há 2 horas

Imagem da notícia Messi chega à final liderando a artilharia da Copa do Mundo: Veja quem está na disputa
Jogada

Messi chega à final liderando a artilharia da Copa do Mundo: Veja quem está na disputa

Argentino tem o mesmo número de gols que Mbappé, mas uma assistência a mais

Vladimir Marques

Imagem da notícia Em jogo tenso, Argentina vence Inglaterra de virada e faz final da Copa do Mundo com a Espanha
Jogada

Em jogo tenso, Argentina vence Inglaterra de virada e faz final da Copa do Mundo com a Espanha

Argentinos vencem duelo pesado, de muita rivalidade, com uma virada espetacular

Vladimir Marques

Imagem da notícia Renzo López se apresenta no Ceará e revela características em campo
Jogada

Renzo López se apresenta no Ceará e revela características em campo

Novo atacante alvinegro pode estrear contra o América-MG e aposta na força física para conquistar espaço

Liuê Góis

Imagem da notícia Sem marcar há 4 jogos na Série B, Ceará regulariza atacante Renzo López, que pode estrear na sexta
Jogada

Sem marcar há 4 jogos na Série B, Ceará regulariza atacante Renzo López, que pode estrear na sexta

Centroavante é a esperança de gols do Ceará na Série B

Vladimir Marques