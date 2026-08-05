Apesar da eliminação, Rodriguinho valoriza vitória diante do Palmeiras: 'É seguir buscando o acesso'

O Fortaleza venceu o Palmeiras por 3x2 na Arena Pantanal, mas foi eliminado da Copa do Brasil pela derrota na ida por 3x0 no Nubank Park, em São Paulo. Autor do 2º gol do Fortaleza e de uma assistência, o atacante Rodriguinho valorizou a vitória contra o time líder da Série A, focando no acesso para elite do Brasileirão em 2027.

"A gente fez um ótimo jogo, tanto lá quanto aqui, infelizmente lá tomamos três gols. Temos que valorizar nosso desempenho, estamos trabalhando bastante para conseguir essa evolução. Isso mostra o quanto a gente pode bater de frente com clubes da Série A. Não somos clubes da Série B, somos de Série A e vamos seguir buscando o acesso. É um outro campeonato, uma competição totalmente diferente. Temos que continuar com a nossa evolução para conseguir o acesso na reta final da temporada.", disse ele.

Situação do Fortaleza na Série B

Restando 18 rodadas para o fim da Série B, o Leão é o 4º colocado com 34 pontos, no G6 que leva aos playoffs de acesso. Mas o time está apenas 1 ponto do G2, que dá vaga direta na Série A.

Pela 21ª rodada, no domingo (9), Leão enfrenta, o Cuiabá, na mesma Arena Pantanal, às 18 horas.