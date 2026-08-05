Fortaleza joga bem, vence o Palmeiras, mas é eliminado da Copa do Brasil

O Fortaleza lutou, fez bom jogo e venceu o Palmeiras, mas está eliminado da Copa do Brasil. O Leão venceu por 3x2 na Arena Pantanal, em Cuiabá, mas como foi derrotado por 3x0 no jogo de ida, no Nubank Park, em São Paulo, o Tricolor de Aço se despediu da competição nacional.

O Leão saiu na frente com golaço de Miritello, aos 34 do 1º tempo, levou o empate aos 40 com Flaco Lopéz, e voltou a ficar na frente aos 43, com Rodriguinho. Na etapa final, o Verdão empatou com Murilo, aos 16 minutos e Lucas Emanoel, aos 43 do 2º tempo, fez o gol da vitória leonina.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Leão volta suas atenções para a prioridade da temporada, a Série B, quando enfrenta no domingo (9), o Cuiabá, na mesma Arena Pantanal, às 18 horas, pela 21ª rodada.

Como foi o jogo

O Fortaleza começou melhor o jogo, com mais posse de bola e tomando a iniciativa na Arena Pantanal.

Na primeira chance, o Leão quase abriu o placar, aos 7 minutos: Mailton recebeu pela direita, achou Welliton na área, que finaliza para boa defesa do goleiro Carlos Miguel.

Aos 12, Rodriguinho recebeu de Rodrigo e arriscou de fora da área, mas a bola foi por cima do gol.

O Palmeiras só criou a primeira chance aos 17 minutos, em cabeçada de Benedetti por cima do gol.

O jogo ficou equilibrado, mas sem grandes chances até a pausa para hidratação, aos 29 minutos.

Assim que o jogo recomeçou, aos 34, o Leão saiu na frente com um golaço: Rodriguinho achou Miritello, que soltou a bomba de longe e encobriu Carlos Miguel: 1x0.

O Palmeiras chegou aos empate aos 40: Filipe Anderson fez grande jogada, passo por três, deixando Fuentes no chão, cruzou e Flaco Lopéz empatou: 1x1.

Mas três minutos depois, o Leão voltou a ficar na frente: Mailton cruzou, Carlos Miguel espalmou, a bola desviou em Murilo e Rodriguinho desviou para marcar o segundo: 2x1.

A etapa final começou com o Fortaleza mantendo a pressão e assustou aos 6 minutos, com Maílton cruzando fechado e Carlos Miguel tirando de soco.

O Palmeiras respondeu um minuto depois e quase empatou: Flaco tabela com Vitor Roque, que acha Felipe Anderson, que bate cruzado e a bola raspa a trave de João Ricardo.

O Verdão melhorou com as entradas dos titulares Andreas Pereira, Arias e Sosa, empatando o jogo em seguida.

Depois de duas defesas de João Ricardo, aos 15 não deu para evitar: Andreas Pereira bateu escanteio e Murilo cabeceou para empatar: 2x2.

O Palmeiras quase virou aos 27 minutos em finalização de Flaco de fora da área para defesa de João Ricardo.

Aos 38, o Verdão teve outra chance em chute de Arthur que passou perto do travessão.

Foi quando aos 43, Lucas Emanoel marcou de cabeça, colocando o Leão na frente de novo, mas sem tempo para buscar a classificação.