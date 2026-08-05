Neymar se manifesta após ser chamado de "vagabundo" por presidente do Remo

Neymar usou as redes sociais nesta quarta-feira (5) para se pronunciar pela primeira vez sobre a confusão ocorrida após a classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil. O camisa 10 sofreu críticas do presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que o chamou de "vagabundo" depois do confronto disputado no Mangueirão.

Neymar publicou uma foto relaxando dentro de um jatinho particular e escreveu: “Objetivo concluído”, em referência ao dia de compromissos que terminou com a classificação santista na competição.

Legenda: Neymar fez publicação em seu Instagram na manhã desta quarta-feira (5) Foto: Reprodução

A mensagem compartilhada pelo camisa 10 foi escrita pela empresária Nathalia Batista, que trabalha com Neymar e participa da organização do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr. No texto, ela criticou a forma como pessoas famosas são julgadas nas redes sociais.

Polêmica

A polêmica começou logo após a vitória santista por 1 a 0, resultado que garantiu a vaga do Peixe nas quartas de final. Ao deixar o gramado, Neymar trocou provocações com integrantes da delegação do Remo, gritou "eliminados" em direção aos adversários e precisou ser contido por membros da comissão técnica e da segurança do estádio. A atitude gerou forte reação do presidente do clube paraense, que criticou duramente o comportamento do astro santista.

Apesar da repercussão fora das quatro linhas, Neymar teve papel decisivo na classificação do Santos ao dar a assistência para o gol de Rony. O episódio, no entanto, dominou o noticiário esportivo e aumentou a tensão entre os clubes, transformando o desabafo do camisa 10 em um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro nesta quarta-feira.