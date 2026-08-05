Fortaleza x Palmeiras na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O Palmeiras tem a vantagem de ter vencido o primeiro duelo, no Nubank Parque, por 3 a 0

Escrito por Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
05 de Agosto de 2026 - 06:00 (Atualizado às 12:25)
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Legenda: O Tricolor já arrecadou quase R$10 milhões de reais, desde a 2ª fase
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Fortaleza e Palmeiras se reencontram para definir qual equipe passa para as quartas de final e colocará R$4 milhões de reais no bolso. O duelo será na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, a partir das 21h30, nesta quarta-feira (5). O Leão do Pici é o mandante, mas a diretoria vendeu o mando de campo por R$2,2 milhões de reais, por isso, o jogo não será na Arena Castelão.

Pedro Martins, CEO do Fortaleza, explicou que levaram em consideração a situação financeira do clube, que passa por um momento crítico, e a logística, já que no próximo domingo (9), enfrentará o Cuiabá pela Série B.

O Verdão Paulista tem a vantagem de ter vencido o primeiro duelo, no Nubank Parque, por 3 a 0, com gols de Mauricio, Jhon Arias e Flaco López. A equipe pode perder até por dois gols de diferença, que avança de fase. Para o Leão do Pici, o desafio é conseguir marcar três gols, para levar o duelo aos pênaltis, ou a partir de quatro, para passar direto às quartas.

O Tricolor já arrecadou quase R$10 milhões de reais, desde a 2ª fase, quando entrou na competição. O grupo eliminou Maguary-PE, Manauara-AM, Nova Iguaçu-RJ e CRB-AL, com quatro vitórias e um empate. A missão era chegar até a 4ª fase, mas o Tricolor surpreendeu e ultrapassou o objetivo em duas fases.

Líder da Série A, o Porco entrou na 4ª fase e eliminou a Jacuipense-BA, garantindo R$5 milhões de reais. A última vez que as equipes se enfrentaram na Copa do Brasil, em 2023, o primeiro jogo também finalizou com o placar de 3 a 0. O jogo da volta, na Arena Castelão, o Fortaleza venceu por 1 a 0, mas o saldo de gols da prmeira partida, garantiu a ida palmeirense para as quartas de final.

ONDE ASSISTIR

  • TV Verdes Mares (TV aberta - Globo)

  • SporTV (TV fechada)

  • Première (pay-per-view)

  • Amazon Prime (streaming)

  • Verdinha FM 92.5

  • @jogadasvm no YouTube

  • Tempo real no Diário do Nordeste

COMO CHEGAM AS EQUIPES 

O Fortaleza chegou em Cuiabá na última segunda-feira (3) e realizou duas atividades. Para o jogo, o volante Ronald é a novidade entre os desfalques. O atleta sentiu dores na posterior da coxa e será desfalque.

O atacante Luiz Fernando é dúvida para o jogo. Na partida do último domingo (2), o jogador foi substituído, após sentir dores no joelho. Pedro Henrique, atacante, segue suspenso. Ele cumpriu o primeiro jogo fora contra o Palmeiras, restando mais três para concluir a punição aplicada pelo STJD. Lucca Prior segue em tratamento no Pici.

O Palmeiras viajou na tarde dessa terça-feira (4), com cinco desfalques. As novidades são Khellven e Paulinho, que estão em tratamento por problemas musculares. Além deles, seguem Gustavo Gómez, Jefté e Bruno Fuchs que já estavam fora.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Mailton, Neris, Luan Freitas, Mucuri; Rodrigo, Sasha e Pierre; Pauo Baya, Welliton e Vitinho. Técnico: Paulo Autuori
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Murilo e Alexander Barboza; Allan, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Piquerez; Jhon Arias, Mauricio e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X PALMEIRAS

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá-MT
Data: 05/08/2026 (quarta-feira)
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)
Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
Quarto Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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