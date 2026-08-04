Ceará renova contrato com atacante Gabriel Amaral, destaque da base, até 2028

O Ceará ampliou o vínculo contratual com Gabriel Amaral. O jogador do Sub-20 agora tem vínculo com o Alvinegro até o fim de 2028. Artilheiro da categoria, ele é destaque na base do clube com 11 gols em 16 partidas disputadas. O camisa 9 está integrado ao time principal, comandado por Daniel Paulista, e já entrou em campo pela Série B.

“É uma felicidade imensa, é a consolidação de um trabalho longo e árduo. O Ceará abriu as portas para que eu pudesse fazer o que eu mais amo, espero que essa renovação seja o primeiro passo para uma história de muito sucesso”, afirmou o atleta em entrevista ao site oficial do clube.

O centroavante de 20 anos foi um dos destaques na histórica campanha do Sub-20 do Vovô na segunda divisão da categoria. O grupo conquistou o acesso e o vice-campeonato da disputa. Gabriel foi peça importante. Ele foi artilheiro isolado da competição, com nove gols.

Pelo time principal, disputou três jogos pela equipe principal, sendo titular na partida diante do Criciúma, pela Série B. O Ceará volta a campo na sexta-feira (7), quando enfrenta a Ponte Preta em mais uma rodada da Série B. A partida terá início às 20h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.