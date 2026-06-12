Ceará fica com 11 jovens da base no profissional e muda hierarquia do elenco

A vitória do Ceará contra o Avaí por 2 a 1, na última quarta-feira (10), no estádio Presidente Vargas (PV), foi importante na tabela da Série B, mas também serviu para promover a estreia de mais uma promessa da base alvinegra: o atacante Gabriel Amaral, artilheiro do Sub-20 do Vovô. Assim, a equipe agora conta com 11 jovens formados na Cidade Vozão dentro do elenco principal.

O movimento se intensificou com o comando interino de Anderson Batatais, e auxílio de Alison Henry, que também mexeram na hierarquia do plantel: o goleiro Gustavo Martins assumiu o posto de Bruno Ferreira como reserva imediato na partida, enquanto o atacante Lucca foi preterido justamente por Gabriel Amaral como suplente de Wendel Silva.

Legenda: A Cidade Vozão, em Itaitinga, é a sede das categorias de base do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Além disso, diversos profissionais da base, como Rafael Bagé, preparador de goleiros, e Janderson, preparador físico, agora participam das atividades do profissional. Além disso, líderes da gestão, a exemplo de Israel Portela (diretor de base), Sandro Queiroz (gerente de futebol da Cidade Vozão) e Hudson Ferreira (coordenaor de base), agora estão ainda mais integrados nos processos.

Legenda: Melk (à direita), comemora gol do Vozão no Clássico-Rei Foto: THIAGO GADELHA / SVM

É fato que a base não pode ser a única solução dos problemas técnicos do profissional, mas entendê-la como alternativa plausível é importante para a continudade do trabalho, o que permite mais confiança nos jovens. No momento, o volante João Gabriel e o meia Melk, ambos do Sub-20, são os principais protagonistas da equipe e merecem o espaço.

Em tempo: além dos 11 jovens que estão no profissional, o comando também convocou mais três para os treinamentos: o lateral-direito Aloisio, o meia Caio e o atacante Kauã Ziegler. A depender do desempenho e das necessidades do principal, o trio também pode ganhar chance ao longo da temporada de 2026, no desafio da acesso na Série B.

Atletas da base integrados ao profissional