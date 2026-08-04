Gerente do Ceará define total de reforços para sequência da Série B; veja posições

A diretoria do Ceará trabalha em busca de reforços para a sequência da Série B de 2026. Após anunciar oito contratações, o clube ainda trabalha em mais nomes para fechar o elenco. A informação foi confirmada por Fred Gomes, gerente de futebol, em exclusiva ao Jogada 1º Tempo.

"Quando a gente assumiu o Ceará, o Ceará passava por uma transformação em todos os aspectos. Esportivamente, a performance não era ideal, mas a janela estava fechada e muitos atletas nos deixaram e não conseguimos repor. Então esses oito atletas que a gente anunciou foram reposições do elenco. Nós estamos atentos ao mercado e ainda necessitamos entre duas e quatro contratações. Por isso que nessa segunda janela, que é para reforçar, o Ceará tomou o caminho inverso, de refazer o elenco, e temos de ter a sabedoria e a inteligência de ter o menor erro possível”. Fred Gomes Gerente de futebol do Ceará

Até o momento, o Vovô anunciou: o goleiro Matheus Nogueira; o zagueiro Thalisson; o lateral-direito Bryan Borges; o lateral-esquerdo Sávio; o volante Pavani; o meia Lucas Mugni; e os atacantes Nico Ferreira e Renzo López. Os próximos alvos são para as posições de volante e de atacantes de lado (extrema).

"As contratações que a gente avalia (no mercado) são nas posições que perdemos. Nós precisamos de volante, pois perdemos Lucas Lima e Dieguinho, mas só chegou o Pavani. No ataque, perdemos três extremos, o PH (Pedro Henrique), Gustavo Prado e Fernandinho, e chegou apenas o Nico, então precisa repor também. As posições são nítidas, mas temos de ser assertivos para trazer quem performa", afirmou.

Um dos nomes acertados na janela de transferências é o atacante Rian Santana, do CSA. Com 25 anos, é o artilheiro da Série D, com 11 gols em 16 partidas. O Ceará fez um pré-contrato, com autorização para liberação quando a equipe alagoana conseguir o acesso à Série C ou for eliminada.