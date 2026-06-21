Ceará acerta contratação do atacante Rian Santana, do CSA

O Ceará acertou a contratação do atacante Rian Santana, do CSA. O jogador é artilheiro da Série D com 9 gols em 11 jogos pelo time alagoano. No ano, ele tem 15 gols em 26 partidas.

A informação foi confirmada pelo repórter Daniel Farias, da Verdinha.

Acordo com o Ceará

O acordo com o Ceará prevê a chegada do atacante apenas ao fim da participação do time alagoano na Série D. O CSA está jogando a 2ª Fase - a 1ª de mata-mata - contra o Lagarto empatou em 1x1 no jogo de ida. O jogo de volta será no dia 27 deste mês.

Ou seja, se o Mutange foi eliminado, ele já se apresenta ao Vovô.

Porém, a chegada dele pode demorar um pouco mais se o CSA avançar, já que a Série D tem 6 mata-matas e tem as fases de acesso no fim de agosto e começo de setembro. Os dois jogos da final são nos dias 9 e 13 de setembro.

Independente do momento da chegada dele, o Ceará só poderá registrar Rian, a partir do próxima janela de transferências, que vai do dia 20 de julho e segue até 11 de setembro.

O período de contrato do jogador vai até o final de 2027.