Pedro Gilmar faz cirurgia no joelho e não joga mais em 2026

O zagueiro Pedro Gilmar foi submetido, nesta segunda-feira (3), a uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e uma reparação meniscal, ambas do joelho direito. O atleta tem alta marcada para esta terça-feira (4) e dará início ao protocolo de reabilitação com fisioterapia. O jogador está fora do restante da temporada 2026.

Gilmar teve a lesão, considerada grave, confirmada pelo clube no dia 13 de julho, em boletim médico. Ele havia sofrido uma entorse no joelho direito em uma partida pelo Sub-20 e exames de imagem apontaram a necessidade de uma cirurgia. O clube não informou o tempo de recuperação, mas uma lesão como essa costuma deixar o atleta “de molho” por cerca de 8 meses.

A cirurgia foi realizada no Hospital Regional da Unimed e não houve intercorrências. Os médicos Pedro Guilme, Gustavo Pires e Victor Callado conduziram o processo cirúrgico.

Com apenas 20 anos, Pedro Gilmar estava agregado ao time principal do Ceará e fez 12 partidas na atual temporada, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. Pelo Sub-20 fez apenas um jogo em 2026, onde acabou se lesionando. Ele marcou um gol no Estadual.