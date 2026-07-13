Ceará confirma lesão grave de Pedro Gilmar e Rafael Ramos ficará semanas afastado

O Ceará atualizou a lista de jogadores que estão no departamento médico, na noite desta segunda-feira (13), e confirmou uma lesão séria do zagueiro Pedro Gilmar. O jovem defensor do Vovô teve lesão ligamentar e não pode mais atuar em 2026.

Gilmar sofreu uma entorse no joelho direito em uma partida pelo Sub-20, na semana passada, e os exames de imagem mostraram uma lesão nos ligamentos cruzado anterior e colateral medial. Ele precisará de cirurgia e o período de recuperação pode oscilar de 8 a 10 meses.

Além do zagueiro, o lateral-direito Rafael Ramos também apareceu entre os lesionados. Ele trata uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e fica fora de combate por pelo menos 6 semanas.

Ainda na defesa, o Alvinegro teve a baixa do zagueiro Luizão para a partida contra o Athletic. O capitão do Vovô apresentou uma tendinite patelar. Além deles, o meio-campista Zanocelo segue em fisioterapia, tratando lesão no joelho direito.