Lutador do UFC Allan 'Puro Osso' morre aos 34 anos após aparente ataque cardíaco

Brasileiro estava no UFC desde 2021

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 19:45 (Atualizado às 19:53)
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Legenda: Allan faleceu aos 34 anos.
Foto: Divulgação/UFC

Allan Nascimento, conhecido como Allan "Puro Osso", lutador brasileiro, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (3) aos 34 anos. A informação foi divulgada pelo UFC em comunicado oficial. O atleta de MMA, que competia no peso-mosca, teria sofrido um ataque cardíaco enquanto dormia e acabou não resistindo. O profissional integrava a equipe Chute Boxe Diego Lima, de São Paulo. 

O paulistano havia entrado no octógono há pouco mais de um mês. Em 20 de julho, ele fez a última luta. Na ocasião, foi derrotado por Mitch Raposo em decisão dividida. Eles se enfrentaram no UFC Fight Night, que foi realizado em Las Vegas.

Allan estava no UFC desde outubro de 2021. Na estreia, foi superado por Tagir Ulanbekov na edição 267. Depois, teve uma sequência de quatro vitórias até a última luta. Jake Hadley, Carlos Hernandez, Oafel Filho e Cody Durden foram derrotados por ele. Ao todo, foram 22 vitórias e sete derrotas no MMA profissional. 

VEJA A NOTA COMPLETA DO UFC:

"Nesta manhã de segunda-feira, 3 de agosto, nosso amado lutador de peso-mosca, Allan Nascimento, foi encontrado irresponsivo após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. Apesar dos esforços da equipe médica que prestou o atendimento, ele foi declarado morto no local. Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família de Allan, amigos, companheiros de equipe e entes queridos durante este momento incrivelmente difícil".

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