Corinthians x Internacional na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Corinthians e Internacional decidem uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira (6). A bola rola às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.
No jogo de ida, o Colorado venceu por 2 a 0, com gols de Matheus Bahia e Alan Patrick, e abriu vantagem no confronto. Assim, a equipe gaúcha pode perder por até um gol de diferença para avançar. Já o Corinthians precisa vencer por três gols para se classificar no tempo normal. Um triunfo alvinegro por dois gols leva a decisão para os pênaltis.
Onde assistir
A partida terá transmissão do Prime Video.
Palpites
Prováveis escalações
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Gui Negão. Técnico: Fernando Diniz.
Internacional
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Villagra e Alan Patrick; Vitinho, Bernabei e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.
Ficha técnica
- Corinthians x Internacional
- Competição: Copa do Brasil – oitavas de final (jogo de volta)
- Data: Quinta-feira, 6 de agosto de 2026
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- Arbitragem
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)