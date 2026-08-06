Corinthians x Internacional na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Confronto é válido pelas oitavas de final da competição

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
06 de Agosto de 2026 - 06:00
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Legenda: Corinthians e Inter jogam pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Corinthians e Internacional decidem uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira (6). A bola rola às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

No jogo de ida, o Colorado venceu por 2 a 0, com gols de Matheus Bahia e Alan Patrick, e abriu vantagem no confronto. Assim, a equipe gaúcha pode perder por até um gol de diferença para avançar. Já o Corinthians precisa vencer por três gols para se classificar no tempo normal. Um triunfo alvinegro por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Prime Video.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Gui Negão. Técnico: Fernando Diniz.

Internacional

Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Villagra e Alan Patrick; Vitinho, Bernabei e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

Ficha técnica

  • Corinthians x Internacional
  • Competição: Copa do Brasil – oitavas de final (jogo de volta)
  • Data: Quinta-feira, 6 de agosto de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
  • Arbitragem
  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
  • Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
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