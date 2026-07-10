Lei determina férias escolares durante Copa do Mundo Feminina no Brasil

A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 14:30 (Atualizado às 14:41)
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Legenda: Maior jogada da história do futebol feminino, Marta é a camisa 10 da Seleção Brasileira
Foto: Baggio Rodrigues / AFP
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A Copa do Mundo Feminina de 2027 vai interferir no calendário escolar brasileiro. Com o Brasil como sede do evento, no primeiro Mundial da história realizado na América do Sul, uma legislação do Governo Federal determinou que as férias escolares devem coincidir com a data dos jogos. O torneio internacional ocorre entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.

A lei de nº 15.421 foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A regra vale para instituições das redes pública e privada. O documento também prevê a instauração de feriados nacionais nos dias das partidas da Seleção Brasileira - a tabela ainda será divulgada.

Além disso, as unidades federativas e as cidades que sediarão os jogos também “poderão declarar feriado ou ponto facultativo nos dias em que ocorrerem em seu território”, conforme apontou a lei.

Copa do Mundo

O Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027, com 32 seleções participando. Ao todo, o evento conta com oito sedes: Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera).

Com um etapa em grupos e depois mata-mata, o Mundial projeta 64 jogos no país. A expectativa é de que um evento da Fifa, em dezembro, defina os chaveamentos e também o destino das equipes.

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