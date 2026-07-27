Fifa inicia cadastro de interessados em atuar como voluntários na Copa do Mundo Feminina de 2027

A Fifa abriu, nesta segunda-feira (27), o período de manifestação de interesse para quem deseja atuar como voluntário na Copa do Mundo Feminina de 2027. A competição será disputada entre os dias 24 de junho e 25 de julho, em oito cidades brasileiras. Assim como na Copa do Mundo Masculina de 2014, Fortaleza será uma das sedes do torneio.

Ao todo, a entidade disponibilizou seis mil vagas para o programa de voluntariado. Os interessados devem se cadastrar na Comunidade de Voluntários da Fifa, por meio do site volunteer.fifa.com, e indicar a cidade onde desejam atuar. Nas próximas semanas, a entidade abrirá oficialmente o processo de seleção e notificará os candidatos inscritos.

Critérios para participação

Não é necessário ter experiência prévia em programas de voluntariado. Para participar, é preciso ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição, ser brasileiro ou possuir autorização legal para entrar no Brasil durante o período da competição e ter disponibilidade para cumprir um número mínimo de turnos durante o Mundial.

Funções

Os voluntários serão distribuídos em mais de 30 áreas de atuação, incluindo setores como transporte, tecnologia, mídia, competições e operações. As atividades ocorrerão em estádios, centros de treinamento, aeroportos, hotéis e outras instalações utilizadas durante a Copa do Mundo.

Cidades-sede

As partidas da Copa do Mundo Feminina de 2027 serão realizadas em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.