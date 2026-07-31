Patch do Fifa 16 permite jogar Campeonato Cearense em estádios de Fortaleza e do interior

Imagina jogar uma partida de videogame com o Maranguape Futebol Clube no estádio Moraisão, ou mesmo controlar o Horizonte Futebol Clube no Domingão. No patch desenvolvido pelo grupo Fifa Friends do jogo Fifa 16, é possível. Aliás, dá para jogar com qualquer equipe das Séries A e B do Campeonato Cearense e em todos os estádios que elas utilizam como casa.

Um dos desenvolvedores deste patch é o cearense Allan Vitor, de 26 anos. Ele faz parte de um grupo de nove pessoas, de cinco estados diferentes, que a cada três meses atualiza a versão de um jogo criado há onze anos pela empresa norte-americana EA Sports. Este game, inclusive, foi o último da franquia, que hoje se chama EA Sports FC, a aceitar a inserção de novos estádios.

Legenda: Séries A e B do Campeonato Cearense agora no FIFA Foto: Divulgação

O grupo nasceu em abril de 2017, com amigos que jogavam o Fifa 16, mas Allan só passou a fazer parte em 2021. Ele era apenas um consumidor da atualização e depois se integrou ao time.

“Eu era cliente, comprava o patch e, com o tempo, fui adquirindo conhecimento e entrando na equipe deles. Sou desenvolvedor de scoreboard (caracteres como placares, escalação, abertura), mas o desenvolvedor do estádio, que é o Douglas, é lá do Rio de Janeiro. Ele faz a modelagem 3D dos estádios, através do jogo, e implanta”, conta.

Quando um fã de games de futebol decide jogar uma partida, a probabilidade dele escolher um clube grande e um estádio majestoso é alta. Há, no entanto, quem prefira jogar com uma equipe de divisão inferior e em palcos bem mais modestos. Nas grandes franquias das principais criadoras de jogos, seria impossível jogar com um clube pequeno do Ceará em um estádio do interior do Estado. Nas versões alteradas e atualizadas por desenvolvedores, que também são consumidores dos jogos, no entanto, essas limitações não existem.

O termo Patch pode ser traduzido como “correção”, e na prática, para games, é a inserção de mais elementos em um jogo já existente, uma versão mais completa e atualizada. O do Fifa Friends é exclusivo para quem joga no computador.

Manjadinho virtual

Os 20 times que compuseram a primeira e segunda divisão do Campeonato Cearense de 2026 estarão presentes na atualização que será lançada em setembro. Lá também estarão muitos estádios cearenses, como a Arena Romeirão (Juazeiro do Norte), Mirandão (Crato), Junco (Sobral), Abilhão (Quixadá), Inaldão (Barbalha), Morenão (Iguatu), Perilão (Itapipoca), Juvenal Melo (Crateús), Ronaldão (Pacajus), Raimundão (Caucaia), Almir Dutra (Maracanaú), Domingão (Horizonte), Moraisão (Maranguape), além, claro, do Estádio Presidente Vargas e Arena Castelão. O Gigante da Boa Vista, inclusive, aproveita o modelo desenvolvido pela própria EA Sports na época da Copa do Mundo de 2014.

Além de jogar o Campeonato Cearense, será possível escolher um clube alencarino e tentar levá-lo às principais competições nacionais e internacionais, passando por todo o ciclo de competições, como seria numa disputa real.

Além dos estádios em que os cearenses costumam jogar, outros detalhes importantes estarão no patch de setembro. “Uniforme atualizado, bandeiras, torcidas, faixas, tudo para deixar da forma mais imersiva possível”, contou Allan.

Experiência única

A inclusão de times e estádios cearenses é um diferencial para jogadores do Estado. Jorge Henrique, usuário de Fortaleza, relata sobre o realismo de poder jogar com o clube da cidade em que nasceu.

Me influencia (a jogar) pelos detalhes, cada estádio, cada time de cada cidade. Nasci e me criei em Caucaia-Ce , sempre quis jogar com o time da minha cidade. A cada partida me sinto na vida real. Hoje o Caucaia pode ser conhecido no Brasil todo e com ele vários outros times do Estado do Ceará, isso para mim é emocionante. O valor do patch é irrisório na frente de tanta emoção, realismo e riqueza de detalhes que o jogo entrega Jorge Henrique Consumidor do patch do Fifa 16

Fifa Friends

Os patchs produzidos pelo Fifa Friends tem uma adesão de 5 a 6 mil jogadores por trimestre. O valor para adquirir é de R$ 60. O desenvolvedor mestre do grupo é o empresário Robson Mambrini, de São Paulo. Ele explicou que tudo começou pelo desejo de ter um jogo atualizado. “Iniciamos o projeto em abril de 2017, sempre como jogadores, sem conhecimento algum. A gente idealizava um dia ter um jogo tão vasto como hoje conseguimos alcançar”, disse.

A cada nova atualização, mais campeonatos e estádios alternativos vão sendo incluídos. No que será lançado em setembro, por exemplo, haverá O Mineiro Módulo 2, as cinco divisões do Campeonato Paulista, O Baianão Série B e o Pernambucano Série A2.