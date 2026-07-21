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Lula vai participar da convenção partidária do PT em Fortaleza, no dia 31 de julho

Evento vai ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz.

Escrito por Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 16:13
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Legenda: Esta deverá ser a terceira vez que o presidente da República vai visitar o estado em 2026.
Foto: Thiago Gadelha.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar da convenção partidária da Federação Brasil da Esperança (composta pelo PT, PCdoB e PV) que deverá oficializar o nome do governador Elmano de Freitas (PT) como candidato à reeleição. O evento deve ocorrer no dia 31 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

A informação foi revelada pelo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT), ao Diário do Nordeste. "O presidente Lula confirmou presença na convenção do Elmano", disse o político, revelando também a data. 

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Inicialmente, o evento estava programado para o dia 1º de agosto. Porém, por conta da vinda do chefe do Palácio do Planalto, o encontro em que serão oficializados os candidatos dos partidos federados para o Executivo e casas do Legislativo foi reprogramado.

Esta deverá ser a terceira visita do presidente da República ao Ceará neste ano. A última vez que esteve no estado foi em 2 de julho, quando foi em Juazeiro do Norte e em Quixadá para a entrega de ônibus escolares e unidades odontológicas móveis para municípios, além disso ele também inaugurou um trecho da Ferrovia Transnordestina.

Em 1° de abril, ele já havia cumprido uma agenda de compromissos no estado e participou da cerimônia de conclusão de alojamentos estudantis e vistoriou as obras do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Na ocasião, ele também participou do evento comemorativo de dois anos do programa Pé de Meia. 

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