Lula vai participar da convenção partidária do PT em Fortaleza, no dia 31 de julho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar da convenção partidária da Federação Brasil da Esperança (composta pelo PT, PCdoB e PV) que deverá oficializar o nome do governador Elmano de Freitas (PT) como candidato à reeleição. O evento deve ocorrer no dia 31 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

A informação foi revelada pelo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT), ao Diário do Nordeste. "O presidente Lula confirmou presença na convenção do Elmano", disse o político, revelando também a data.

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Inicialmente, o evento estava programado para o dia 1º de agosto. Porém, por conta da vinda do chefe do Palácio do Planalto, o encontro em que serão oficializados os candidatos dos partidos federados para o Executivo e casas do Legislativo foi reprogramado.

Esta deverá ser a terceira visita do presidente da República ao Ceará neste ano. A última vez que esteve no estado foi em 2 de julho, quando foi em Juazeiro do Norte e em Quixadá para a entrega de ônibus escolares e unidades odontológicas móveis para municípios, além disso ele também inaugurou um trecho da Ferrovia Transnordestina.

Em 1° de abril, ele já havia cumprido uma agenda de compromissos no estado e participou da cerimônia de conclusão de alojamentos estudantis e vistoriou as obras do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Na ocasião, ele também participou do evento comemorativo de dois anos do programa Pé de Meia.