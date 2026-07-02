Em agendas pelo Ceará, Lula faz entregas e critica oposição ao lado de Camilo e Elmano

Em tom de despedida das agendas de inauguração de obras antes do período eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu compromissos em Quixeramobim e Juazeiro do Norte, nesta quinta-feira (2), ao lado do governador Elmano de Freitas (PT) e do senador Camilo Santana (PT). Nos dois eventos, o presidente fez críticas aos governos anteriores, enquanto Elmano e Camilo elevaram o tom contra a oposição no Ceará.

Em Quixeramobim, Lula participou da entrega de um novo trecho da Ferrovia Transnordestina. Já em Juazeiro do Norte, a agenda foi voltada para a entrega de ônibus escolares e unidades móveis de saúde.

Durante os discursos, o presidente voltou a afirmar que encontrou um país "destruído" ao assumir o terceiro mandato, citando ministérios desestruturados, políticas públicas interrompidas e falta de investimentos em áreas como educação e infraestrutura.

Legenda: Lula escolheu o Ceará como destino para as últimas agendas de entregas e inaugurações antes da campanha eleitoral. Foto: Thiago Gadelha.

Sem citar diretamente o nome de seus antecessores, o petista pediu que a população compare os resultados das diferentes gestões.

"Vejam qual foi a que mais investiu em educação, em saúde, em institutos federais, em escolas de tempo integral, qual mais fez políticas de reforma agrária, mais assentou quilombolas, mais preservou reservas ambientais e qual é o mais respeitado no estrangeiro (...) Não briguem por mim, não me defendam. Se tiverem falando mal de mim, peçam apenas para fazerem uma comparação com tudo que fizeram antes de mim" Lula (PT) Presidente da República

Em Juazeiro do Norte, Lula também fez um aceno à disputa eleitoral deste ano ao pedir que Elmano mantenha o nível da campanha. O presidente orientou o aliado a evitar ataques aos adversários e afirmou que a resposta do grupo político deve ser baseada nas entregas do governo.

"Não faça jogo rasteiro. Não baixe o nível. Nossa resposta é mostrar o que está acontecendo", disse. Em seguida, acrescentou: "Governar é prática, é tomar decisão e é escolher lado".

Legenda: Lula pediu que os eleitores comparem sua gestão com a dos antecessores na Presidência da República. Foto: Thiago Gadelha.

Mais cedo, em Quixeramobim, o presidente já havia feito referência à eleição deste ano ao dizer que torce para continuar ao lado de Elmano a partir do próximo ano.

"Eu peço a Deus que eu e você estejamos juntos em janeiro do ano que vem porque vai ser muito bom para o Ceará e vai ser muito bom para mim. Primeiro, eu vou ter a certeza que tem um companheiro de verdade governando o Estado e, segundo, ele vai ter certeza que vai ter um companheiro governando o Brasil", disse.

Elmano e Camilo miram oposição

Assim como Lula, o governador Elmano de Freitas e o senador Camilo Santana fizeram críticas aos adversários durante os eventos. Elmano afirmou que parte da oposição transforma a política em um espaço permanente de confronto e ataques.

Legenda: Elmano de Freitas fez referência aos adversários no Estado durante o discurso em Quixeramobim. Foto: Thiago Gadelha.

"Há pessoas que fazem da política um espaço só de briga, só de falar mal dos outros", disse.

Já Camilo concentrou as críticas mais diretas. Em Quixeramobim, afirmou que a oposição faz política baseada em ataques e chamou os adversários de "turma da mentira". Segundo ele, a resposta do grupo governista deve ser a entrega de obras e políticas públicas.

Legenda: Camilo Santana fez críticas diretas aos adversários no Ceará. Foto: Thiago Gadelha.

"Tem uma turma do lado de lá que todo dia só sabe agredir, falar mal do Lula, falar mal do Elmano, falar mal do Camilo. Não vamos entrar no jogo baixo deles. A nossa resposta é entregar obras", finalizou.