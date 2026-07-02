40 cidades do Ceará recebem novos ônibus escolares para quase 2 mil alunos; veja lista

Novos ônibus escolares foram entregues a 40 municípios do Ceará nesta quinta-feira (2), em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Juazeiro do Norte, no Cariri. Juntos, os veículos têm capacidade de transportar cerca de 1.985 estudantes por viagem, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

Entre os ônibus entregues, 25 são do modelo ORE 2, que têm capacidade para 44 estudantes sentados. Outros 15 são do modelo ORE 3, maiores, que acomodam até 59 estudantes.

O investimento nos novos veículos foi de R$ 18 milhões, por meio do Novo PAC, dividido em duas etapas. Na primeira, foram entregues 115 ônibus escolares ao Estado, com recurso de R$ 51,9 milhões.

Nesta segunda etapa, são previstos mais 100 veículos. Antes desta quinta-feira, já haviam sido distribuídos 31 ônibus. Os 29 equipamentos restantes estão em diferentes fases de contratação, inspeção técnica e entrega.

Veja também Ceará Obra do Cinturão das Águas do Ceará chega a 92% e deve ser entregue em 2027 Negócios CSN promete entregar mais 120 km da Transnordestina no Ceará até o fim de 2026

Legenda: Ao todo, Ceará será contemplado com 215 veículos do transporte escolar. Foto: Cid Barbosa.

10 cidades contempladas tinham 100% da frota reprovada

As entregas dos veículos fazem parte do programa Caminho da Escola, do MEC, que tem como objetivo garantir o acesso diário e permanência de estudantes nas escolas públicas da educação básica.

De acordo com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, os novos veículos devem melhorar a segurança do transporte dos estudantes e ampliar a confiança das famílias no serviço. "A escola tem que ser um lugar seguro, e tem que ser seguro a partir do transporte", disse durante fala no evento.

No Ceará, 70% da frota contratada pelos municípios para transportar os estudantes em 2025 não atingiu critérios mínimos de segurança para circular.

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), a partir de vistorias do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), apenas 2.074 ônibus dos 6.934 declarados pelos municípios foram autorizados a transportar estudantes. Outros 4.860 estavam inadequados e precisam de algum tipo de regularização.

O levantamento do órgão mostrou que 39 municípios atingiram 100% de desaprovação da frota escolar, ou seja, não tinham nenhum veículo apto a circular. Desses, 10 receberam novos ônibus nesta quinta: Altaneira, Bela Cruz, Caridade, Miraíma, Missão Velha, Morrinhos, Paramoti, Salitre, Santana do Cariri e Umari.

Cidades do Ceará contempladas com novos ônibus escolares