CSN promete entregar mais 120 km da Transnordestina no Ceará até o fim de 2026

A Transnordestina Logística S/A (TLSA) deve entregar 120 novos quilômetros da ferrovia até o fim de 2026. A promessa foi feita por Tufi Daher, diretor Executivo de Infraestrutura e Logística da CSN, que controla a TLSA, em evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Quixeramobim, no interior do Ceará.

Tufi Daher relembrou o comprometimento de entregar 100 quilômetros em 11 meses, firmado em 2025 durante visita do presidente Lula ao canteiro de obras da ferrovia. Na época, Tufi era diretor-presidente da TLSA, cargo hoje ocupado por Ismael Trinks.

"Todos os lotes estão contratados. Você [presidente Lula] fez uma promessa para mim, e está cumprindo sua promessa. Eu fiz uma promessa para o senhor e também estou cumprindo. Há um ano, quando disse que não ia faltar dinheiro e ia liberar recursos, eu falei que ia entregar no mínimo mais 100 km em menos de um ano", disse.

Legenda: Tufi Daher, diretor executivo de Infraestrutura e Logística da CSN. Foto: Thiago Gadelha.

Em 11 meses, a gente está entregando mais 100 km. E quero fazer outra promessa, até o final desse ano, nós vamos entregar mais 120 quilômetros de ferrovia. Tufi Daher Executivo da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)

A expectativa é que a ferrovia seja concluída até o fim de 2027. Caso o cronograma deste ano seja seguido, 155 quilômetros ficarão pendentes para o próximo ano.

Tufi Daher ressaltou que a construção da ferrovia movimenta 5.500 trabalhadores diretos, com mais de 1.300 máquinas nos canteiros de obras.

DOIS NOVOS LOTES INAUGURADOS

A visita presidencial a Quixeramobim oficializa a inauguração de dois trechos da Transnordestina no Ceará: de Acopiara a Piquet Carneiro (lote 4) e Piquet Carneiro a Quixeramobim (lote 5).

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Os dois lotes totalizam 101 quilômetros entregues, além de 100 vagões graneleiros para o transporte de grãos, como soja e milho. Um trem com cem vagões equivale a 357 caminhões graneleiros.

O governador Elmano de Freitas (PT) destacou que, com a obra, os grãos devem ficar mais baratos para os produtores da região. Ele ainda afirmou que a Transnordestina marca o "começo de um novo futuro para o Ceará".

Em fala direcionada ao presidente Lula, o Ministro dos Transportes, George Santoro, destacou a relevância da obra para o desenvolvimento econômico do Estado. "Ferrovia, em economia, presidente, cria um fenômeno chamado aglomeração. Juntar pessoas, juntar atividades econômicas, juntar equipamentos públicos, reduzindo custos, aumentando a produtividade e melhorando a vida das pessoas", declarou.

Legenda: Presidente Lula esteve em Quixeramobim nesta quinta-feira (2). Foto: Thiago Gadelha.

Por sua vez, Lula ressaltou que tem realizado visitas para acompanhar as obras da Transnordestina e da transposição do São Francisco, que chamou de "possivelmente a obra hídrica mais importante feita no mundo hoje", pela importância que ambas têm para o protagonismo do Nordeste.

A ferrovia tem 100% das obras mobilizadas no Ceará. Há intervenções em andamento em diversos trechos ao mesmo tempo, entre trabalhos de infraestrutura e superestrutura (montagem dos trilhos).

A Transnordestina de 1,2 mil quilômetros irá ligar Eliseu Martins, no Piauí, ao Complexo do Pecém, no Ceará. Já foram concluídos 727 quilômetros e há outros 326 km em obras, segundo a Transnordestina Logística S.A. (TLSA), empresa responsável pela obra.

Construída em lotes entre Piauí, Pernambuco e Ceará, a ferrovia é construída há mais de 20 anos, entre paralisações e mudanças de empresa responsável.

Outros estados do Nordeste têm interesse na Transnordestina, diz Lula

Legenda: Entrega dos lotes 4 e 5 da Transnordestina foram entregues nesta quinta-feira (2). Foto: Thiago Gadelha.

Com o avanço das obras da Transnordestina, estados como Rio Grande do Nordeste, Alagoas e Paraíba demonstraram interesse na via férrea, segundo o presidente Lula.

"Essa é uma estrada de ferro vital para a perspectiva de desenvolvimento dessa região. Ela envolve o estado do Piauí, envolve o estado de Pernambuco, envolve o estado do Ceará — mas o Rio Grande do Norte diz que quer um pedacinho dela também. Porque quando a gente começa a fazer, Camilo [Santana], todo mundo descobre que seu estado precisa", brincou o político.

"Alagoas quer um pedacinho de estrada de ferro, o Rio Grande do Norte quer um pedacinho, a Paraíba quer um pedacinho. Se isso aqui der certo, vai ter um pedacinho para todo mundo, porque essa é a obrigação nossa", declarou o presidente.