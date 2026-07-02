Transnordestina garante recurso de R$ 600 milhões em visita de Lula ao Ceará

Às vésperas da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às obras da Transnordestina, em Quixeramobim, no interior do Ceará, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) antecipou o cronograma de liberação de recursos para a construção ferrovia.

O montante de R$ 1,6 bilhão, cujas parcelas seriam divididas entre 2026 (R$ 1 bilhão) e 2027 (R$ 600 milhões), será disponibilizado ainda em 2026.

A primeira parte desse valor - R$ 600 milhões - será disponibilizada nesta quinta-feira (2) durante visita de Lula. O presidente vem ao Ceará para a inauguração oficial dos lotes 4 (Acopiara - Piquet Carneiro) e 5 (Piquet Carneiro - Quixeramobim) da ferrovia.

As informações são do diretor de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos da Sudene, Wandemberg Almeida.

Ele explica que a mudança se trata de um ajuste do cronograma original de liberação de recursos para a Transnordestina Logística S.A. (TLSA), concessionária responsável pela construção e operação da ferrovia.

"Está faltando R$ 1,6 bilhão, mas estamos liberando agora R$ 600 milhões. A expectativa é de que possamos liberar ainda em 2026 o restante do recurso para que a obra seja concluída dentro do prazo. Está bem avançada e em operação em alguns trechos, com geração de empregos e instalação de empresas", declara.

Investimento total na Transnordestina chega a R$ 15 bilhões

O recurso de R$ 1,6 bilhão é a última parte do financiamento de R$ 3,6 bilhões adicionados financiados pela TLSA no fim de 2024 para a construção da ferrovia no Ceará.

A expectativa era de que o montante fosse liberado em quatro parcelas: três de R$ 1 bilhão anualmente entre 2024, 2025 e 2026, e os R$ 600 milhões restantes seriam disponibilizados apenas em 2027.

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O montante faz parte do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), cujas cifras para a Transnordestina são administradas pela Sudene. Até o momento, foram aplicados R$ 5,8 bilhões do FDNE.

Os recursos públicos para a ferrovia são apenas parte do montante aplicado nas obras. Segundo declarações recentes da TLSA, o custo atual da Transnordestina gira em torno de R$ 15 bilhões, totalizando dinheiro governamental e privado.

Veja o cronograma atualizado da liberação financeira do FDNE:

Dezembro de 2024: R$ 400 milhões;

Julho de 2025: R$ 600 milhões;

Agosto de 2025: R$ 816,6 milhões;

Dezembro de 2025: R$ 815,4 milhões;

Julho de 2026: R$ 600 milhões;

Segundo semestre de 2026*: R$ 1 bilhão.

* Previsão.

Como está o cronograma de obras da Transnordestina?

Construída em lotes entre Piauí, Pernambuco e Ceará há mais de 20 anos, a ferrovia chega oficialmente ao Sertão Central.

O cronograma atualizado de obras da Transnordestina aponta que todos os trechos no Ceará estão em obras, e a expectativa é de que a ferrovia seja concluída até Quixadá ainda neste ano.

A perspectiva é de que a ferrovia seja completamente entregue até o fim de 2027. Vale ressaltar que o trecho piauiense, entre São Miguel do Fidalgo e Eliseu Martins, também está em obras.