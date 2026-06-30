Leilão de saneamento da Cagece tem apenas 1 bloco arrematado no valor de R$ 3,74 bilhões

Apenas um bloco do leilão de esgotamento da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) foi arrematado nesta terça-feira (30), na B3, em São Paulo. O lote contempla 23 cidades cearenses. Ao todo, foram 5 blocos disponíveis com 127 municípios beneficiados.

O Consórcio Ceará Saneamento (formado pelas empresas Terracom, CDG, Cosampa, Gimma Engenharia, Ellenco e Vale do Rio Novo) foi o vencedor, sem concorrentes, e arrematou o bloco Norte-Litorâneo. Os outros blocos não tiveram proposta apresentada.

O consórcio apresentou a única proposta do leilão, com deságio de 1,15%. Os pagamentos ao consórcio devem somar R$ 3,74 bilhões. O contrato tem duração prevista de 28 anos.

O grupo será responsável pela execução das obras de esgotamento em:

Acaraú

Sobral

Santa Quitéria

Bela Cruz

Marco

Alcântaras

Uruoca

Morrinhos

Santana do Acaraú

Forquilha

Coreaú

Cariré

Cruz

Itatira

Massapê

Jijoca de Jericoacoara

Moraújo

Hidrolândia

Groaíras

Frecheirinha

Senador Sá

Meruoca

Martinópole

Como foi o leilão?

O critério de julgamento do leilão é o de menor valor de contraprestação a ser paga à concessionária, ou seja, a empresa que aceitasse receber o menor valor pelo serviço seria selecionada.

O serviço inclui a elaboração de estudos e projetos de engenharia para levar ou melhorar os sistemas de esgotamento sanitário das cidades, incluindo redes coletoras de esgoto, estações elevatórias, estações de tratamento, linhas de recalque e ligações domiciliares e prediais.

As obras e operação e manutenção dos sistemas também ficarão a cargo das empresas selecionadas.

CAGECE QUER PARCERIAS PARA OUTRAS 104 CIDADES

A Cagece busca firmar PPPs para obras de esgotamento em 127 cidades cearenses. Os municípios foram divididos em cinco lotes: Norte-Litorâneo, Centro-Sul, Centro-Leste, Três Climas-Maciço e Sertões de Crateús-Ibiapaba. Com aporte previsto de R$ 7 bilhões, a expectativa é beneficiar cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Sem propostas, os leilões dos blocos Centro-Sul, Centro-Leste, Três Climas-Maciço e Sertões de Crateús-Ibiapaba não foram realizados nesta terça-feira.

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Neuri Freitas, presidente da companhia, afirmou que a parceria é imprescindível para atingir a meta de universalizar os serviços de esgotamento até 2033.

"Não dá para fazer sozinho. Não à toa, estamos vendo todos os estados buscando algum tipo de parceria com o setor privado. Precisa parceirizar. E hoje eu tenho uma certeza: nem o privado consegue fazer sozinho. O tempo é curto, o investimento é alto, o endividamento é alto. E se você não distribuir, não consegue executar.

Outras 24 cidades, da Região Metropolitana de Fortaleza e do Cariri, já são atendidas por uma PPP firmada em 2022 entre a Cagece e a Ambiental Ceará. O investimento é de R$ 19 bilhões.

EDITAL DE OUTROS BLOCOS SERÁ REFORMULADO

Com a falta de interesse das empresas pelos outros blocos, a Cagece deve alterar alguns pontos do leilão. Segundo Neuri Freitas, a empresa deve se esforçar para relançar o certame até o fim do ano.

A Cagece deve considerar as queixas das empresas para alterar o edital, respeitando os elementos essenciais para executar os serviços à população.

"Vai fazer com que a gente faça uma reavaliação, escute o mercado, o motivo pelo qual o mercado não se interessou. Obviamente que a quer fazer isso com muita celeridade. A gente quer startar um roadshow para ouvir o que aconteceu. Com isso, a gente faz os ajustes que forem pertinentes", afirmou

Os novos editais devem passar por análise da diretoria da Cagece, seguindo os ritos do primeiro leilão.