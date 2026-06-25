Marca britânica de carros vai investir R$ 400 milhões e gerar 600 empregos no Ceará

A MG Motor, marca de carros britânica controlada pela chinesa SAIC Motor, vai produzir dois modelos de veículos elétricos no Polo Automotivo de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O investimento previsto é de R$ 400 milhões, somando os aportes da MG e da Comexport, administradora do Polo Automotivo do Ceará (Pace). A estimativa é que sejam gerados 600 empregos.

Os modelos MG4 Urban, um hatch projetado para ser o veículo de entrada da marca, e o MG S5 SUV, de maior potência, devem começar a ser montados em solo cearense em outubro deste ano.

Marcelo Freire, sócio da concessionária MG no Ceará, aponta que a marca espera alta receptividade do público consumidor.

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"O MG4 Urban teve o primeiro lote importado. Veio para o Ceará e nós já vendemos todos. É negociado por R$ 129 mil, com sete anos de garantia, 100% elétrico e autonomia próxima de 250 quilômetros", afirma.

A marca deve importar 2 mil unidades do Urban até setembro para distribuição no Brasil. Depois disso, os carros vendidos já devem ser os montados no Ceará.

SEGUNDA MARCA DO POLO AUTOMOTIVO DE HORIZONTE

A chegada da marca ao polo multimarcas foi oficializada nesta quinta-feira (25), em solenidade no Palácio da Abolição. Será a primeira planta com montagem da MG Motor no Brasil.

A marca chegou ao País em novembro de 2025 e tem três modelos no mercado brasileiro. A MG foi fundada nos anos 1920, na Inglaterra.

Rodrigo Teixeira, vice-presidente do Pace, ressaltou que a consolidação do modelo multimarcas é fundamental para posicionar o país no novo momento da indústria automotiva.

"Já alcançamos mais de 2 mil pedidos 'made in Ceará'. Mais de 90% da força de trabalho empregada é cearense, mão de obra qualificada e dedicada. [...] Quando nós imaginamos pela primeira vez uma planta automotiva multimarcas, era uma ideia que poucos acreditavam, e eu tenho orgulho de dizer que eu encontrei aqui no Ceará", destaca.

O polo já tem operação da General Motors (GM), que anunciou na última semana a produção de um terceiro modelo eletrificado no empreendimento. O projeto pode receber expansões nos próximos anos, a partir da chegada de novas marcas e modelos.