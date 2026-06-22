Pix por aproximação mostrará saldo e limite da conta antes da transação

O Banco Central anunciou, nesta segunda-feira (22), uma nova funcionalidade no Pix por aproximação. Agora, é possível visualizar quanto ainda tem de saldo em conta antes da transação.

“A opção está sendo chamada de ‘jornada otimizada’ porque evita que o cliente tenha que passar por todo o processo de compartilhamento de dados para autorizar o acesso dessas informações e depois passar por processo semelhante para autorizar a vinculação da conta para pagamentos”, expressa trecho do comunicado da instituição.

O cliente poderá optar pelo compartilhamento dos dados de saldo e limite ao conectar sua conta no Pix por aproximação em carteiras digitais ou ao autorizar movimentações automáticas dessa conta via Open Finance.

Com essa funcionalidade, o Banco Central espera aumentar a efetividade dos pagamentos realizados via Open Finance, uma vez que um dos principais motivos de falha é saldo insuficiente.

Segundo o chefe de subunidade no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor), Matheus Rauber, bancos e empresas podem criar novos produtos com essa funcionalidade, tanto vinculados a pagamentos com débito em conta, como relacionados a checkout mais fluido, com características de menor abandono de pagamento e de conclusão mais rápida da compra.

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"Qualquer que seja a solução ofertada, deve estar claro para o cliente a finalidade de uso dessas informações. Como em qualquer compartilhamento de dados, é importante que o cliente sempre verifique de que forma essa informação será utilizada", disse Matheus Rauber.

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SOBRE O PIX POR APROXIMAÇÃO

Desde fevereiro de 2025, instituições financeiras podem disponibilizar aos seus clientes o Pix por aproximação. Com a opção, é possível realizar pagamentos pelo celular sem a necessidade de entrar no aplicativo do banco, como já é feito com os cartões de débito e crédito. De acordo com o BC, as transferências aceitas são de até R$ 500, sendo possível diminuir essa quantia ou criar um valor máximo por dia.

Até o momento, a Samsung Pay e a Apple Pay não se cadastraram no Banco Central, o que impossibilita o acesso de usuários de iPhone à modalidade. Na contramão, 12 empresas de maquininhas já se ligaram ao Google Pay para possibilitar o Pix por aproximação. São elas: Azulzinha, Bin, Cielo, Fiserv, Getnet, Mercado Pago, Pagbank, Rede (que pertence ao Itaú), Safra Pay, Sicredi, Stone e Sumup.

Antes de realizar um pagamento por meio do Pix de aproximação, é necessário ativá-lo na carteira digital por meio de um cadastro. Para isso, basta fornecer ao aplicativo as informações da sua conta pessoal. Por questões de segurança, no momento do registro, você será automaticamente direcionado para a instituição onde possui conta para confirmar essa autorização.

Após isso, a nova opção estará disponível para ser utilizada apenas nas maquininhas autorizadas. É importante frisar que a chave Pix e o QrCode continuam existindo. Essa será apenas uma nova adição ao leque de possibilidades de pagamento online.

Como usar o Pix por aproximação no aplicativo do banco?

• Abrir o aplicativo do banco e escolher a opção “Pix por aproximação”;

• Aproximar o celular do Código QR exibido na maquininha;

• Seguir as demais instruções do aplicativo;

• Procedimento pode variar conforme a instituição financeira. No Banco do Brasil, o aplicativo pedirá a senha bancária para transações acima de R$ 200.