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Consulta ao 2º lote de restituição do Imposto de Renda 2026 começa nesta terça (23)

Novo lote de restituição contempla mais de 9,5 milhões de contribuintes, sendo o maior da história.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 14:31
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Legenda: O valor pode ser consultado no site da Receita Federal.
Foto: Shutterstock/Andrzej Rostek.

A consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026 começa às 9h de terça-feira (23). Segundo calendário da Receita Federal, o crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de junho

Esse lote é considerado o maior da história na quantidade de contribuintes contemplados. Ao todo, mais de 9,5 milhões de brasileiros receberão a restituição, que concentra um valor total de R$ 16 bilhões em créditos. 

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Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026?

A consulta aos valores será liberada às 9 horas de terça, no site da Receita Federal ou no aplicativo Meu Imposto de Renda

Veja o passo a passo para acesso no site:

  • Acesse o site da Receita Federal;
  • Clique em "Meu Imposto de Renda";
  • Selecione o item "Consultar minha restituição";
  • Informe CPF e data de nascimento e clique no botão "sou humano".

Como será a distribuição das restituições?

Do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 4,49 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal:

  • Idosos acima de 80 anos: 155.060 restituições;
  • Idosos entre 60 e 79 anos: 1.106.923 restituições;
  • Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 106.294 restituições;
  • Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 507.768 restituições.

Além disso, cerca de 7,7 milhões de restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix.

Veja a previsão de pagamento de cada lote do IRPF:

  • 1º lote: 29 de maio;
  • 2º lote: 30 de junho;
  • 3º lote: 31 de julho;
  • 4º lote: 31 de agosto.
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