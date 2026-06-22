Consulta ao 2º lote de restituição do Imposto de Renda 2026 começa nesta terça (23)

A consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026 começa às 9h de terça-feira (23). Segundo calendário da Receita Federal, o crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de junho.
Esse lote é considerado o maior da história na quantidade de contribuintes contemplados. Ao todo, mais de 9,5 milhões de brasileiros receberão a restituição, que concentra um valor total de R$ 16 bilhões em créditos.
Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026?
A consulta aos valores será liberada às 9 horas de terça, no site da Receita Federal ou no aplicativo Meu Imposto de Renda.
Veja o passo a passo para acesso no site:
- Acesse o site da Receita Federal;
- Clique em "Meu Imposto de Renda";
- Selecione o item "Consultar minha restituição";
- Informe CPF e data de nascimento e clique no botão "sou humano".
Como será a distribuição das restituições?
Do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 4,49 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal:
- Idosos acima de 80 anos: 155.060 restituições;
- Idosos entre 60 e 79 anos: 1.106.923 restituições;
- Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 106.294 restituições;
- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 507.768 restituições.
Além disso, cerca de 7,7 milhões de restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix.
Veja a previsão de pagamento de cada lote do IRPF:
- 1º lote: 29 de maio;
- 2º lote: 30 de junho;
- 3º lote: 31 de julho;
- 4º lote: 31 de agosto.