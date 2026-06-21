O que faz a construção civil do Ceará ser uma das 10 maiores do País?

O Ceará é o 10º estado brasileiro e o 2º nordestino com o maior valor de incorporações, obras e/ou serviços da construção, totalizando R$ 13,6 bilhões em 2024.

Os dados são da Pesquisa Anual da Indústria da Construção (Paic), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Regionalmente, o Estado representa 16,3% do total de obras registrado pela região (R$ 83,3 bilhões), perdendo apenas para a Bahia (R$ 25,9 bilhões).

Já nacionalmente, o percentual do Ceará é de 2,9%, uma vez que o montante brasileiro foi de R$ 464,4 bilhões.

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Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) do Ceará, Patriolino Dias de Sousa, um fator que favorece esse resultado é a diversidade da atividade construtiva presente no Estado.

Conforme aponta, o Ceará mantém um mercado imobiliário ativo, especialmente na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ao mesmo tempo em que recebe investimentos significativos em imóveis de alto padrão e do padrão econômico, como o Minha Casa, Minha Vida.

“Estar entre os 10 maiores mercados do Brasil em valor de obras e ocupar posição de destaque no Nordeste demonstra a capacidade do setor de gerar investimentos, empregos e desenvolvimento econômico”, ressalta.

Ele também destaca o setor empresarial organizado, com empresas competitivas e capacidade técnica reconhecida nacionalmente, além da localização estratégica do Estado, da infraestrutura logística em expansão e do ambiente favorável à atração de investimentos.

Os 10 estados brasileiros com maior valor de incorporações, obras e/ou serviços da construção

Fonte: Paic 2024 Estado Valor São Paulo R$ 125,3 bilhões Minas Gerais R$ 58,6 bilhões Rio de Janeiro R$ 35,2 bilhões Paraná R$ 29,9 bilhões Bahia R$ 25,9 bilhões Santa Catarina R$ 24,6 bilhões Rio Grande do Sul R$ 24,3 bilhões Pará R$ 17,5 bilhões Goiás R$ 15,9 bilhões Ceará R$ 13,6 bilhões

Obras de infraestrutura concentram investimentos no Ceará

De acordo com a pesquisa, no Ceará, o segmento de construção que concentra a maior parte dos R$ 13,6 bilhões investidos em 2024 são as obras de infraestrutura.

Para o coordenador do curso de Engenharia Civil do Instituto Brasileiro de Educação Continuada (Inbec), Lucas Moraes, as obras de infraestrutura são um dos principais fatores de impulsionamento da construção civil cearense.

Na avaliação dele, projetos estratégicos ligados à logística, ao transporte, aos recursos hídricos, à energia e à expansão do Complexo do Pecém movimentam bilhões de reais no Estado.

“Atualmente, a Ferrovia Transnordestina é um dos maiores vetores de investimento em infraestrutura no Ceará. Também se destacam as obras de expansão do Pecém, projetos de segurança hídrica como o Cinturão das Águas, além de investimentos em energia renovável, saneamento e mobilidade urbana", observa.

"São empreendimentos de grande porte que demandam elevados volumes de recursos e possuem impacto direto na competitividade econômica do estado”, descreve.

O membro do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon-CE), Paulo Henrique Arruda, também salienta iniciativas ligadas ao desenvolvimento do hidrogênio verde e à expansão industrial.

“O Estado tem atraído projetos relevantes, fortalecendo o volume de obras e ampliando sua participação nacional”, garante.

Construção de edifícios é segmento com maior número de trabalhadores

Já segundo o número de pessoal ocupado, a predominância é nas obras de construção de edifícios.

De acordo com os dados, o Estado tem 61,6 mil pessoas ocupadas no setor geral, ocupando o 11º lugar no País e o 3º no Nordeste, atrás da Bahia (127,9 mil) e de Pernambuco (70,5 mil).

Segundo Patriolino, isso ocorre porque, embora as obras de infraestrutura movimentem volumes financeiros elevados, grande parte dos investimentos está associada a equipamentos, tecnologia, materiais e estruturas de grande porte.

Por outro lado, a construção de edifícios exige uma participação muito maior de trabalhadores ao longo de todas as etapas da obra, desde a fundação até os acabamentos.

“Além disso, existe um volume expressivo de empreendimentos residenciais, comerciais e de uso misto em execução simultaneamente, o que contribui para manter o segmento como o principal empregador da construção civil”, analisa.

Média salarial cearense na construção civil é a maior no Nordeste

O Estado se destaca, ainda, na média salarial, que é de 1,9 salário mínimo, aproximadamente R$ 3 mil. Nesse quesito, ocupa a 6ª posição no Brasil e a 1ª no Nordeste, empatado com Maranhão e Bahia.

O cenário está associado, principalmente, ao perfil das obras realizadas no Ceará, como os grandes projetos de infraestrutura, indica Paulo Henrique.

"Projetos mais complexos exigem profissionais qualificados, técnicos especializados e maior grau de formalização dos contratos, fatores que contribuem para elevar a remuneração média do setor", salienta.

Somado a isso, Lucas Moraes cita, ainda, a crescente profissionalização da construção civil cearense e a necessidade de retenção de talentos.

Outro dado interessante trazido pela Paic é o número de empresas: o Ceará tem 1,7 mil empresas, sendo o 10º estado do Brasil e o 3º do Nordeste, também atrás da Bahia (2,9 mil) e de Pernambuco (1,9 mil).