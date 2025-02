Pix por aproximação começa a funcionar nesta sexta-feira (28); saiba como usar

A partir desta sexta-feira (28), as instituições financeiras devem disponibilizar aos seus clientes o Pix por aproximação. No momento, a nova modalidade só pode ser realizada por meio de aparelhos Android, pois apenas o Google Pay está cadastrado no Banco Central (BC) como iniciadora do pagamento.

Com a nova opção, será possível realizar pagamentos pelo celular sem a necessidade de entrar no aplicativo do banco, como já é feito com os cartões de débito e crédito. De acordo com o BC, as transferências aceitas serão de até R$ 500, sendo possível diminuir essa quantia ou criar um valor máximo por dia.

Até o momento, a Samsung Pay e a Apple Pay não se cadastraram no Banco Central, o que impossibilita o acesso de usuários de iPhone à modalidade. Na contramão, 12 empresas de maquininhas já se ligaram ao Google Pay para possibilitar o Pix por aproximação. São elas: Azulzinha, Bin, Cielo, Fiserv, Getnet, Mercado Pago, Pagbank, Rede (que pertence ao Itaú), Safra Pay, Sicredi, Stone e Sumup.

Como pagar pelo Pix de aproximação na carteira digital?

Antes de realizar um pagamento por meio do Pix de aproximação, é necessário ativá-lo na carteira digital por meio de um cadastro. Para isso, basta fornecer ao aplicativo as informações da sua conta pessoal. Por questões de segurança, no momento do registro, você será automaticamente direcionado para a instituição onde possui conta para confirmar essa autorização.

Após isso, a nova opção estará disponível para ser utilizada apenas nas maquininhas autorizadas. É importante frisar que a chave Pix e o QrCode continuam existindo. Essa será apenas uma nova adição ao leque de possibilidades de pagamento online.

Como usar o Pix por aproximação no aplicativo do banco?

• Abrir o aplicativo do banco e escolher a opção “Pix por aproximação”;

• Aproximar o celular do Código QR exibido na maquininha;

• Seguir as demais instruções do aplicativo;

• Procedimento pode variar conforme a instituição financeira. No Banco do Brasil, o aplicativo pedirá a senha bancária para transações acima de R$ 200.

