Quatro fábricas de calçados fecham e 528 funcionários são desligados em Pentecoste

O empresário Alexandre Becker comunicou, na manhã de segunda-feira (22), o fechamento de quatro fábricas de calçados no município de Pentecoste, no Interior do Ceará. O encerramento das atividades foi anunciado de forma presencial em cada estabelecimento, resultando na demissão de 528 funcionários.

"É um momento muito triste. A gente está Pentecoste há mais de 20 anos, passamos por várias crises, pela pandemia. A fábrica trabalhava como terceirizada da Paquetá, que também fechou e, infelizmente, agora a gente chegou no final. Por questões econômicas, não conseguimos mais tocar a fábrica. É um sentimento de pesar a todos os familiares", relatou o empresário.

Dentre as fábricas fechadas, estão:

Valenti Calçados: 205 funcionários desligados;

205 funcionários desligados; Serrota Calçados: 127 funcionários desligados;

127 funcionários desligados; Pentecoste Calçados: 103 funcionários desligados;

103 funcionários desligados; WS Calçados: 93 funcionários desligados.

Dentre as empresas de Becker, a única que seguirá ativa é a VS Sport. Conforme Alexandre, o estabelecimento conta com 306 funcionários que seguem trabalhando.

"A VS Sport continua, faz o calçado do início ao fim. Nessa unidade, a gente tem a expectativa de crescimento, e pretende ficar em Pentecoste, crescer, gerar empregos", disse o Alexandre em entrevista ao Diário do Nordeste.

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Funcionários recebem auxílio de Sindicato

O anúncio do fechamento contou com a presença do advogado Jarbas Alves, do Sindicato Sindpast. "Desde o início, quando existiu a possibilidade do fechamento por questões econômicas, o sindicato foi chamado para que estivesse a frente da negociação e para que não houvesse nenhuma dúvida", explicou o empresário.

A entidade está responsável por conferir as decisões durante o fechamento, entrar com processos na Vara do Trabalho e conferir a rescisão de todos.

Os funcionários desligados irão receber o Seguro-Desemprego, que é um benefício temporário para garantir assistência nos primeiros meses.