GM anuncia produção de terceiro modelo de carro no polo automotivo do Ceará

O presidente da General Motors (GM) para América do Sul, Thomas Owsianski, anunciou, nesta quarta-feira (17), a produção de um terceiro modelo de carro elétrico no Polo Automotivo do Ceará, localizado em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

No entanto, o executivo não revelou o nome do veículo e disse que o carro não será 100% elétrico.

"Ao final desse ano vamos iniciar a produção de mais um veículo Chevrolet. Era segredo total. E será equipado com uma tecnologia inédita para a nossa marca no Brasil", declarou Owsianski.

Segundo ele, o terceiro modelo a ser produzido no Ceará será eletrificado. Os veículos eletrificados incluem os híbridos, que combinam um motor elétrico a outro a combustão (gasolina/etanol).

Legenda: Novo modelo deve ser produzido até o fim do ano. Foto: Thiago Gadelha.

Questionado sobre a novidade, o vice-presidente da GM América do Sul, Fabio Rua, informou apenas que o novo modelo apresenta uma tecnologia ainda não produzida no Brasil, ampliando o rol da empresa de produtos eletrificados. "É uma tecnologia já disseminada no mercado, mas que a GM ainda não produz no Brasil", explicou.

Atualmente, o Polo já produz unidades do SUV elétrico Spark e do Chevrolet Captiva EV, ambos também da GM. Segundo Owsianski, o Brasil é o primeiro país fora da China a produzir os modelos.

"Isso mostra a importância do Brasil para a Chevrolet, a confiança que temos nas pessoas que trabalham aqui e o potencial desse mercado aqui no Brasil. Os resultados já começam a aparecer. No primeiro semestre, a Chevrolet assumiu a liderança do segmento de SUVs elétricos no Brasil. Foram aproximadamente 5.000 unidades vendidas do Spark e do Chevrolet Captiva EV", indica.

Legenda: Brasil é o primeiro país fora da China a produzir os modelos SUV elétrico Spark e do Chevrolet Captiva EV. Foto: Thiago Gadelha.

Polo deve anunciar novas montadoras em breve

Rodrigo Teixeira, vice-presidente da Planta Automotiva do Ceará (Pace), responsável pelo Polo, declarou, também nesta quarta-feira, que uma nova montadora integrante do empreendimento deve ser anunciada na próxima semana. Segundo ele, a planta nasceu para ser "multimarca".

Legenda: Pace estuda o desenvolvimento de uma fábrica de baterias. Foto: Thiago Gadelha.

"Nós estamos muito felizes com a presença da GM, (...) mas na próxima semana a gente vai estar anunciando um novo projeto aqui na Pace (Planta Automotiva do Ceará)", destacou.

De acordo com o executivo, o empreendimento conta com uma área de 400 mil metros quadrados para abrigar empresas sistemistas (que fornecem sistemas completos para montadoras de veículos). Além disso, a empresa estuda o desenvolvimento de uma fábrica de baterias.