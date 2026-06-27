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Planta Automotiva do Ceará atinge capacidade máxima de espaço físico e já projeta expansão

Com a chegada da MG Motor, espaço multimarca em Horizonte trabalha na atração de sistemistas para adensar a cadeia produtiva no Estado.

Escrito por Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
27 de Junho de 2026 - 14:00
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Legenda: Espaço terraplando ao lado dos galpões onde funciona atualmente a planta automotiva servirá para expansão do local e instalação de possíveis sistemistas.
Foto: Thiago Gadelha.

A Planta Automotiva do Ceará (Pace), localizada em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, atingiu o limite de sua capacidade física atual com a consolidação do modelo multimarca e a chegada da montadora MG Motor.

A empresa deve começar a montar dois modelos já em outubro, em sua primeira linha de produção na América do Sul.

Em evento para apresentar os dois modelos da empresa — que tem origem britânica e comando do grupo chinês SAIC Motor —, Rodrigo Teixeira, vice-presidente da Pace (administrada pela Comexport), afirmou que o foco da administração agora se volta para a ampliação da estrutura e o fortalecimento tecnológico.

"Hoje nós não temos espaço físico para falar de uma nova marca. Temos desafios físicos de expansão para o adensamento da cadeia produtiva. Esse é o nosso foco atual."
Rodrigo Teixeira
vice-presidente Pace

O executivo destacou que a planta já superou a marca de 2,5 mil veículos de nova tecnologia produzidos até este mês pela General Motors, um salto em relação aos 1,2 mil veículos de tecnologia antiga que a unidade produzia anualmente no passado (quando ainda era a planta da Troller).

Para suportar o crescimento, uma área adjacente de 400 mil metros quadrados (m²) já possui projeto pronto para o início das obras de ampliação. Porém, ainda não há prazo para a execução, já que este novo passo dependerá do interesse de outras empresas da cadeia automotiva em se instalarem no Ceará.

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Busca por sistemistas e produção de componentes no Ceará

O próximo passo para a consolidação do hub automotivo cearense é a atração de sistemistas — empresas fornecedoras de peças e componentes. O governador Elmano de Freitas ressaltou que o objetivo central, alinhado ao programa federal Mover, é nacionalizar a produção de insumos.

"Nós temos agora um desafio grande que é atrair as empresas que produzem as peças dos carros para também serem produzidas no Brasil e, possivelmente, produzidas no estado do Ceará. É esse o nosso desafio", declarou.

Elmano explicou que o Estado já discute o planejamento da área necessária e possíveis desapropriações para garantir que os fornecedores se instalem próximos à montadora, otimizando a logística.

"Isto é de interesse da própria Comexport, é interesse nosso. Estamos discutindo e fazendo primeiro as sondagens. O Danilo Serpa (presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará - Adece) já as tem feito e a Comexport tem nos ajudado nisso. Mas é muito importante que a gente possa manter isso também sob determinada reserva para que as negociações possam acontecer de maneira mais frutífera", explicou o governador, referindo-se ao sigilo contratual que sempre é pedido pelas empresas em negociação.

MG Motor: investimento de R$ 400 milhões e novos modelos elétricos

A MG Motor, marca de origem britânica controlada pela chinesa SAIC Motor, oficializou sua chegada ao Polo de Horizonte com um investimento previsto de R$ 400 milhões, em parceria com a Comexport. A operação deve gerar cerca de 600 novos empregos na região.

A fabricação local está programada para começar em outubro deste ano com dois modelos 100% elétricos: o MG4 Urban, um hatch de entrada, e o MG S5, um SUV de maior potência.

O MG4 Urban será oficialmente lançado no Brasil no próximo mês de julho e não teve o preço de venda divulgado oficialmente. Porém, a concessionária da marca no Ceará estima o valor de entrada em R$ 129.990.

Questionados sobre a possibilidade de essa produção no Ceará atender a outros países, os executivos da MG Motor afirmaram que, neste início, o foco é o mercado brasileiro.

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