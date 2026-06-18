Chevrolet lidera ranking de SUVs elétricos no Brasil com produção do Polo do Ceará

A Chevrolet é a primeira no ranking de vendas no Brasil no segmento de SUVs elétricos graças à produção dos modelos de SUV elétrico Spark e Chevrolet Captiva EV no Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A declaração foi feita nesta quarta-feira (17) pelo presidente da General Motors (GM) para a América do Sul, Thomas Owsianski. Nacionalmente, a GM opera comercializando veículos da marca Chevrolet.

Segundo a empresa, apenas em 2026 foram emplacados 3.085 Sparks e 891 Captivas. Somando-se aos números de 2025, são quase 6.000 unidades vendidas até o momento.

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No levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (Abve), que leva em consideração veículos leves eletrificados, incluindo elétricos, plug-in, híbridos e híbridos leves (MHEV), o Chevrolet Spark aparece como o 18º veículo mais vendido no País em 2026.

Já o Captiva aparece na 42ª colocação. A primeira colocação é do BYD Dolphin Mini GS5EV, com 25.507 veículos vendidos.

Legenda: Até o momento, o Polo Automotivo do Ceará só produz veículos da GM Motors. Foto: Thiago Gadelha.

Os veículos eletrificados incluem os híbridos, que combinam um motor elétrico com outro a combustão (gasolina/etanol). A tabela não permite isolar os dados de SUVs elétricos.

Vendas de veículos eletrificados + MHEV no Brasil em 2026

Fonte: Abve Modelo Fabricante Quantidade BYD DOLPHIN MINI GS5EV BYD 25.507 BYD DOLPHIN GS 180EV BYD 10.939 BYD SONG PRO GS DM BYD 8.840 BYD SONG PLUS GS DM BYD 8.552 TOYOTA CCROSS XRX HYBRID TOYOTA 7.846

Já no Ceará, o Spark e o Captiva sobem, respectivamente, para a 15ª e a 29ª posições entre os veículos leves eletrificados mais vendidos no Estado no acumulado deste ano, com 92 e 30 unidades emplacadas cada.

Nesse caso, a primeira colocação também é do BYD Dolphin Mini GS5EV, com 880 veículos vendidos.

Vendas de veículos eletrificados + MHEV no Ceará em 2026

Fonte: Abve Modelo Fabricante Quantidade BYD DOLPHIN MINI GS5EV BYD 880 BYD SONG PRO GL DM BYD 250 BYD SONG PRO GS DM BYD 250 BYD DOLPHIN GS 180EV BYD 228 BYD DOLPHIN MINI GL5EV BYD 201

Legenda: A Planta Automotiva do Ceará (Pace), empresa do grupo Comexport, é responsável pelo Polo. Foto: Thiago Gadelha

GM anuncia produção de terceiro modelo de carro no polo automotivo do Ceará

Nesta quarta-feira, Owsianski também anunciou a produção de um terceiro modelo de carro elétrico no Polo Automotivo do Ceará.

No entanto, o executivo não revelou o nome do veículo e disse que o carro não será 100% elétrico.

A expectativa é que o inicio da produção ocorra até o final deste ano.

Questionado sobre a novidade, o vice-presidente da GM América do Sul, Fabio Rua, informou apenas que o novo modelo apresenta uma tecnologia ainda não produzida no Brasil, ampliando o rol da empresa de produtos eletrificados.