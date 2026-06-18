Chevrolet lidera ranking de SUVs elétricos no Brasil com produção do Polo do Ceará

A Chevrolet é a primeira no ranking de vendas no Brasil no segmento de SUVs elétricos graças à produção dos modelos de SUV elétrico Spark e Chevrolet Captiva EV no Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
A declaração foi feita nesta quarta-feira (17) pelo presidente da General Motors (GM) para a América do Sul, Thomas Owsianski. Nacionalmente, a GM opera comercializando veículos da marca Chevrolet.
Segundo a empresa, apenas em 2026 foram emplacados 3.085 Sparks e 891 Captivas. Somando-se aos números de 2025, são quase 6.000 unidades vendidas até o momento.
No levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (Abve), que leva em consideração veículos leves eletrificados, incluindo elétricos, plug-in, híbridos e híbridos leves (MHEV), o Chevrolet Spark aparece como o 18º veículo mais vendido no País em 2026.
Já o Captiva aparece na 42ª colocação. A primeira colocação é do BYD Dolphin Mini GS5EV, com 25.507 veículos vendidos.
Os veículos eletrificados incluem os híbridos, que combinam um motor elétrico com outro a combustão (gasolina/etanol). A tabela não permite isolar os dados de SUVs elétricos.
Vendas de veículos eletrificados + MHEV no Brasil em 2026
|Modelo
|Fabricante
|Quantidade
|BYD DOLPHIN MINI GS5EV
|BYD
|25.507
|BYD DOLPHIN GS 180EV
|BYD
|10.939
|BYD SONG PRO GS DM
|BYD
|8.840
|BYD SONG PLUS GS DM
|BYD
|8.552
|TOYOTA CCROSS XRX HYBRID
|TOYOTA
|7.846
Já no Ceará, o Spark e o Captiva sobem, respectivamente, para a 15ª e a 29ª posições entre os veículos leves eletrificados mais vendidos no Estado no acumulado deste ano, com 92 e 30 unidades emplacadas cada.
Nesse caso, a primeira colocação também é do BYD Dolphin Mini GS5EV, com 880 veículos vendidos.
Vendas de veículos eletrificados + MHEV no Ceará em 2026
|Modelo
|Fabricante
|Quantidade
|BYD DOLPHIN MINI GS5EV
|BYD
|880
|BYD SONG PRO GL DM
|BYD
|250
|BYD SONG PRO GS DM
|BYD
|250
|BYD DOLPHIN GS 180EV
|BYD
|228
|BYD DOLPHIN MINI GL5EV
|BYD
|201
GM anuncia produção de terceiro modelo de carro no polo automotivo do Ceará
Nesta quarta-feira, Owsianski também anunciou a produção de um terceiro modelo de carro elétrico no Polo Automotivo do Ceará.
No entanto, o executivo não revelou o nome do veículo e disse que o carro não será 100% elétrico.
A expectativa é que o inicio da produção ocorra até o final deste ano.
Questionado sobre a novidade, o vice-presidente da GM América do Sul, Fabio Rua, informou apenas que o novo modelo apresenta uma tecnologia ainda não produzida no Brasil, ampliando o rol da empresa de produtos eletrificados.