Polo Automotivo do Ceará anunciará nova marca de carros no dia 25 de junho

No dia 25 de junho, o Polo Automotivo do Ceará anunciará, oficialmente, a próxima marca de veículos que integrará o complexo industrial, localizado em Horizonte.

Como esta Coluna já havia antecipado, trata-se da MG, que hoje faz parte da gigante SAIC Motor, líder automotiva na China. De origem britânica, a MG foi fundada nos anos 1920, na Inglaterra. No portifólio atual, estão veículos como o hatch MG4 e o SUV MG S5.

A solenidade contará com a presença de Yang Li, CEO da SAIC Motor Brasil. A SAIC assumiu o controle da MG em 2007.

Multimarcas vira realidade

Com a formalização da MG, o polo passará a contar com duas bandeiras automobilísticas, cumprindo o objetivo de ser uma montadora multimarcas.

O empreendimento, aliás, vem acumulando boas notícias nos últimos dias. Na quarta-feira (17), a General Motor (GM) anunciou a produção do terceiro modelo de carro na planta cearense. Não confundir MG com GM.

Em operação desde o fim do ano passado, a montadora ganha musculatura com a chegada da segunda marca e deve atrair ainda mais interessados.