Cagece emite novo modelo de conta de água a partir de julho; veja o que muda

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) começa a emitir um novo modelo de conta de água para os clientes, a partir deste mês de julho. Ao invés de uma fatura comercial, o documento passará a ser emitido como Nota Fiscal de Água e Saneamento (NFAg).

Na prática, o que muda para o consumidor é que a nova conta reúne de forma mais organizada e acessível informações e detalhes sobre o consumo de água, qualidade do serviço, valores cobrados, tributos incidentes e formas de pagamento.

Segundo explica a superintendente de Contabilidade da Cagece, Flávia Costa, essa atualização não gera custos adicionais para os clientes, e acontece em virtude das novas regras tributárias implementadas em todo o país após a Reforma Tributária do Consumo, em vigor desde janeiro de 2026.

Essa mudança tem o objetivo de gerar mais transparência sobre os valores cobrados. Agora o cliente vai ter a oportunidade de saber quanto ele paga pelos serviços de água, esgoto, religação e outras atividades solicitadas, e o quanto ele paga de tributos por esses serviços. Hoje o cliente paga tudo isso de forma embutida, sem saber o que está pagando de serviço e de tributo " Flávia Costa superintendente de Contabilidade da Cagece

Outra novidade é a inclusão de um QR Code que permite o acesso imediato à Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica. Além disso, cada nota fiscal passa a receber autorização prévia da Secretaria da Fazenda antes de sua emissão, para um maior controle sobre as informações fiscais e o correto recolhimento dos tributos estaduais e federais.

Veja novo detalhamento dos campos da fatura

Foto: Divulgação Cagece.

Datas de vencimento são as mesmas

A Cagece esclarece ainda que as datas de emissão e vencimento das contas permanecem as mesmas e que não é necessária nenhuma ação por parte dos clientes para aderir ao novo modelo.

A atualização ocorrerá de acordo com as datas de emissão da conta de cada cliente a partir deste mês de Julho.

Ainda conforme Flávia Costa, as formas de pagamento também não sofrem alteração. "O cliente vai continuar pagando da mesma forma, por Pix, débito em conta, boleto, então não vai mudar nada disso para o consumidor", disse.