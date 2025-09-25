Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Avanço no saneamento: Ceará mira cobertura total de esgoto até 2033

Projeto aposta em inovação tecnológica e conscientização da população para transformar o cenário do saneamento no Estado

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Avanço no saneamento: Ceará mira cobertura total de esgoto até 2033
Legenda: Desde o início da operação, em 2023, já foram implantados mais de 479 km de novas redes
Foto: Divulgação

O Ceará tem avançado de forma expressiva no saneamento básico por meio da maior Parceria Público-Privada (PPP) de esgotamento sanitário do país, firmada entre a Cagece e a Ambiental Ceará. Desde o início da operação, em 2023, já foram implantados mais de 479 km de novas redes e revitalizados 193 equipamentos do sistema, incluindo Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs). O investimento ultrapassa R$ 1,5 bilhão e já garante infraestrutura para que mais de 67 mil imóveis possam se conectar ao sistema.

O contrato prevê um total de R$ 6,5 bilhões em investimentos, com a meta de universalizar o serviço em 24 municípios das regiões metropolitanas de Fortaleza e Cariri. Até 2033, a cobertura deve chegar a 90% da população, conforme estabelece o Marco Legal do Saneamento.

Desde a aprovação do novo Marco Legal do Saneamento Básico, há cinco anos, estados e municípios têm se movimentado para avançar na expansão dos serviços de água e esgoto e alcançar a universalização até o ano-limite de 2033. A legislação estabeleceu prazos, mas também deu mais autonomia ao poder público para implementar modelos mais eficientes de gestão, ampliando os investimentos da iniciativa privada no setor, em colaboração com entes públicos. A parceria entre a Cagece e a Ambiental Ceará pretende não só responder esse desafio como também ampliar a cobertura para 95% da população atendida, até o ano de 2040.

“A ideia da Parceria Público-Privada entre a Cagece e a Ambiental Ceará é justamente avançar com a prestação dos serviços de esgoto, com a velocidade e qualidade. Há muitas lições sendo assimiladas e estamos conseguindo avançar, inclusive em novas tecnologias no nosso estado”, avalia Luciano Arruda, diretor de Gestão de Parcerias da Cagece.

Universalização do esgotamento sanitário

A aposta em tecnologia tem sido central para a execução. Centros de Operações Integradas (COIs), instalados em Fortaleza, Maracanaú e Juazeiro do Norte, monitoram em tempo real mais de 450 unidades do sistema, reduzindo falhas e extravasamentos. Já em Fortaleza, a substituição de 1,6 km de coletor-tronco no bairro Antônio Bezerra utilizou o Método Não Destrutivo (MDN), que minimiza a abertura de valas e os impactos urbanos.

Os ganhos esperados vão além da infraestrutura. Segundo estudo do Instituto Trata Brasil, a universalização do saneamento no Estado pode reduzir em R$ 1,2 bilhão os custos com saúde até 2040, o equivalente a uma economia anual superior a R$ 69 milhões. A redução está diretamente ligada à queda de internações por doenças de veiculação hídrica e respiratórias, além da diminuição de afastamentos de trabalhadores.

Outro impacto positivo é ambiental: ao garantir que todo o esgoto coletado passe por tratamento adequado antes de retornar à natureza, a PPP contribui para a preservação de rios, lagoas e riachos, reduzindo a poluição dos recursos hídricos e assegurando a qualidade da água no litoral. Esses avanços também fortalecem atividades econômicas que dependem de equilíbrio ambiental, como o turismo e a pesca artesanal, pilares importantes para o desenvolvimento do Estado.

Para o diretor-presidente da Ambiental Ceará, André Bicca, a conscientização da população é peça-chave para que os investimentos se revertam em qualidade de vida. “A adesão é o único meio de garantir que o esgoto produzido nas residências seja coletado e tratado. Só assim evitamos danos ao meio ambiente e melhoramos a saúde nas cidades”, reforça.

As metas para os próximos meses também são ambiciosas. Até o fim de 2025, devem ser entregues cerca de 700 km de novas redes, três Estações de Tratamento e 70 Estações Elevatórias, além da infraestrutura necessária para conectar mais de 75 mil imóveis ao sistema, beneficiando mais de 200 mil pessoas, o equivalente a três estádios do Castelão lotados. “Não dá para enfrentar as desigualdades sociais sem falar na universalização do acesso a água e esgoto. Nesse aspecto, o Ceará mais uma vez sai na frente”, resume Bicca.

Além dos resultados já alcançados, a PPP do Ceará se tornou referência nacional em gestão de saneamento integrado. Governos de outros estados acompanham de perto o modelo de colaboração entre iniciativa pública e privada, reconhecendo o potencial de replicar estratégias de monitoramento, inovação tecnológica e engajamento comunitário. Com isso, o Estado não apenas avança em infraestrutura, mas também fortalece sua posição como protagonista no debate sobre saneamento e qualidade de vida no Brasil.

Para saber mais: https://ambientalceara.com.br/

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Avanço no saneamento: Ceará mira cobertura total de esgoto até 2033
Ceará

Avanço no saneamento: Ceará mira cobertura total de esgoto até 2033

Projeto aposta em inovação tecnológica e conscientização da população para transformar o cenário do saneamento no Estado

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Três mulheres de idades diferentes atravessam a rua no centro de Fortaleza.
Ceará

Lei cria selo para premiar municípios de destaque em políticas pública para mulheres

Os municípios devem ser signatários do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, acordo entre os governos federal, estaduais e municipais para a implementação de políticas públicas integradas

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Unifor lança ebook gratuito com foco em carreiras da Comunicação
Ceará

Unifor lança ebook gratuito com foco em carreiras da Comunicação

Material disponível para baixar contempla as áreas de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Cinema e Audiovisual, Marketing e Design.

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Imagem mostra entrada do Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará, com um prédio branco e azul à esquerda e a placa de sinalização ao centro.
Ceará

TJ nega pedido para suspender seleção de professores da Uece, mas exige cronograma para concurso

Em 2024, censo feito pela universidade mostrou déficit de 482 professores

Redação
Há 1 hora
Ventilador pega fogo e assusta alunos em escola de Fortaleza
Ceará

Ventilador pega fogo e assusta alunos em escola de Fortaleza

Equipamento apresentou falha elétrica em sala de aula

Bergson Araujo Costa
24 de Setembro de 2025
Anta no Zoológico Municipal Sargento Prata.
Ceará

Zoológico de Fortaleza recebe 17 animais do Pará

Eles passarão por quarentena e cuidados veterinários antes de serem apresentados à população

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagens mostram grande parte do teto que desabou em razão da forte ventania.
Ceará

Teto de ginásio desaba após 'ventos fortes' em Pacatuba

Prefeitura afirma que espaço já estava isolado por risco de desabamento

Lucas Monteiro
24 de Setembro de 2025
Indígenas do povo Tapeba.
Ceará

Demarcação física do território Tapeba, em Caucaia, chega ao fim nesta semana; entenda processo

Esta é a última das quatro terras indígenas do Ceará demarcadas em acordo de cooperação técnica firmado em 2023

Redação
24 de Setembro de 2025
A foto mostra a estudante Isabelly Lima segurando um troféu e uma medalha, ambos relacionados às Olimpíadas da Água 2025. O troféu indica que ela ganhou o 1º lugar na categoria Redação. Há sacolas ao fundo, ela está em uma quadra de uma escola.
Ceará

Aos 11 anos, filha de costureira de Fortaleza é 1º lugar nacional nas Olimpíadas da Água

Ceará também foi destaque com o maior número de participantes do país na competição

Clarice Nascimento
24 de Setembro de 2025
Pesquisa da Unifor revoluciona tratamento da dor orofacial com proteína vegetal
Ceará

Pesquisa da Unifor revoluciona tratamento da dor orofacial com proteína vegetal

Estudo explora novas rotas de administração farmacológicas

Agência de Conteúdo DN
24 de Setembro de 2025
Mulher de cabelos longos e castanhos, usando um cocar indígena feito de penas e cordões, sorri em frente a uma parede amarela. Na parede está escrita em letras azuis a frase: 'É preciso olhar o passado para viver o futuro
Ceará

Mais de 200 escolas indígenas, quilombolas e rurais do CE podem mudar de nome após lei nacional

Em vigor desde quinta-feira (18), lei permite que as comunidades escolham as próprias denominações para homenagear figuras importantes

Milenna Murta* e Theyse Viana
24 de Setembro de 2025
Imagem de um ônibus de Fortaleza para matéria sobre princípio de incêndio em ônibus.
Ceará

Ônibus tem princípio de incêndio em Fortaleza

Passageiros da linha 806 foram retirados do veículo

Redação
23 de Setembro de 2025
Três trabalhadores de manutenção de estradas à noite aplicam uma substância branca com preto no asfalto. Eles usam roupas de alta visibilidade e protetores auriculares. Um caminhão com cones de trânsito e luzes fortes está ao fundo, iluminando a cena. A rua tem faixa vermelha na borda e sinais de trânsito visíveis.
Ceará

'Zebra': nova sinalização é implantada em ciclovia de Fortaleza

Dispositivo separador tem o objetivo de garantir mais segurança na malha cicloviária

Matheus Facundo
23 de Setembro de 2025
Foto do cearense João Davi de Morais, que esteve na Assembleia Geral da ONU.
Ceará

Cearense é único jovem embaixador da América do Sul na Assembleia Geral da ONU

O jovem de Fortaleza apresentou um projeto no evento, em Nova York, sobre uma creche da periferia da Capital cearense

Redação
23 de Setembro de 2025
Idoso perdido por cinco dias é resgatado em mata no Ceará
Ceará

Idoso perdido por cinco dias é resgatado em mata no Ceará

Homem tinha problemas de visão e se perdeu no trajeto entre hospital e a própria residência

Geovana Almeida*
23 de Setembro de 2025
Um catador de materiais recicláveis, vestindo camisa laranja e boné, coloca um grande saco de lixo preto em um triciclo de carga. Na lateral do triciclo, um painel laranja divulga o projeto
Ceará

Projeto de coleta seletiva por aplicativo feita por catadores de Fortaleza é suspenso

A Prefeitura afirma que o programa Re-Ciclo está em processo de renovação contratual e que não houve recolhimento dos triciclos

Clarice Nascimento
23 de Setembro de 2025
Imagem mostra passageiros subindo em ônibus no Terminal do Papicu, em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza registra queda de 79% nos assaltos a ônibus em 2025

Dados são referentes de janeiro a agosto deste ano em comparação com 2024

Beatriz Rabelo e Gabriela Custódio
22 de Setembro de 2025
Terminal de ônibus José de Alencar
Ceará

Projeto muda nome do Terminal José de Alencar, em Fortaleza; entenda

Proposta foi aprovada pelos vereadores em discussão única, na quinta-feira (18)

Redação
22 de Setembro de 2025
Carro capota em dunas de Canoa Quebrada e vídeo viraliza
Ceará

Carro capota em dunas de Canoa Quebrada e vídeo viraliza

Mais um acidente em dunas no município, sendo este o segundo em menos de dois dias.

Redação
22 de Setembro de 2025
Montagem de duas fotos: a primeira é de Gabrielly Moreira em uma construção. A segunda, é ela treinando corte de cabelo em um boneco
Ceará

Gabrielly Moreira, modelo morta em Pedra Branca, comemorava fim de curso com amigos, diz padrasto

Bebida alcoólica foi encontrada no local do óbito

João Lima Neto
22 de Setembro de 2025