Dono de loteria vencedora da Quina de São João em Fortaleza já venceu seis vezes em 4 meses

Entre março e junho deste ano, a sorte parece ter encontrado caminho para Fortaleza, uma das cidades com vencedores da Quina de São João do último domingo (28). Alessandro Montenegro, empresário e dono da Loteria Aldeota, local de onde saiu uma das apostas, conta, por exemplo, que já ganhou seis vezes nos últimos quatro meses só por participar nas apostas do próprio empreendimento.

Ele está entre os 50 apostadores de um bolão da loteria e levou, assim como os demais, mais de R$ 530 mil após comprar uma cota de R$ 2.432. "Para ter uma ideia, eu, somente nesses últimos quatro meses, já ganhei seis vezes, né? E nós pagamos vários prêmios nesse período", revelou, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Veja também Negócios Marca britânica de carros vai investir R$ 400 milhões e gerar 600 empregos no Ceará Negócios Lula lança Desenrola dos adimplentes; veja o que se sabe sobre novo programa

O prêmio total da Quina de São João deste ano foi de R$ 260 milhões e nove apostas saíram como vencedoras em diferentes partes do Brasil. Em Fortaleza, o bolão da Loteria Aldeota tinha 50 cotas, número para o qual a quantia de mais de R$ 26 milhões foi dividida.

"Eu, como proprietário, também posso pagar uma cota e participar. Então, agora eu tenho 49 clientes muito felizes e eu também participo, claro", continuou, se divertindo com a notícia da vitória.

Lógica na hora de apostar

Em Fortaleza, Alessandro é conhecido como "Rei do Bolão" e, fazendo jus à alcunha, tem um pensamento muito lógico quando o assunto é apostar. Segundo ele, as combinações matemáticas de cada sorteio são capazes de explicar todas as vitórias recentes.

Nos últimos quatro meses, ele afirma ter recebido mais de R$ 2 milhões em prêmios graças ao método utilizado nas apostas da loteria

"Quando você faz uma aposta simples, como a maioria dos brasileiros, a probabilidade de ganhar é 1 em 50 milhões. Já a sua aposta de 20 dezenas, semelhante à que ganhei da Mega-Sena em 25 de maio, a probabilidade de ganho é 1 em 1.292. Por isso que a gente paga tantos prêmios", pontuou ele.

No sorteio da Quina de São João, o foco foi o mesmo: apostar a maior quantidade possível de números e, consequentemente, triplicar as chances de ganho.

"A Quina são 80 dezenas, cinco números são sorteados. O apostador pode apostar cinco dezenas até 15 dezenas. Quando ele aposta cinco dezenas, a probabilidade é 1 em 24 milhões. Quando ele aposta 15 dezenas, é 1 para 8.000", reforçou.

Na avaliação do empresário, a matemática se impõe e as apostas com mais números, geralmente as mais caras, acabam valendo mais a pena quando o assunto é arriscar.

Ainda assim, vale lembrar, a sorte também pode estar ao lado das apostas mais simples. Entretanto, o caminho vem dando frutos. "Nós acabamos descobrindo essa estratégia e seguindo. Até agora, está dando certo", profetiza o empresário.

Para quem deseja ter a mesma sorte, a próxima oportunidade já está à vista. O próximo concurso da Quina deve pagar R$ 500 mil e a expectativa é de que a Lotofácil da Independência, outro modelo especial, mobilize milhares de brasileiros.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 15,00 4.006.669 7 R$ 52,50 1.144.763 8 R$ 140,00 429.286 9 R$ 315,00 190.794 10 R$ 630,00 95.396 11 R$ 1.155,00 52.035 12 R$ 1.980,00 30.354 13 R$ 3.217,50 18.679 14 R$ 5.005,00 12.008 15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.