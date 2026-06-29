Lula lança Desenrola dos adimplentes; veja o que se sabe sobre novo programa

Após lançar o Desenrola 2.0 em maio deste ano, o presidente Lula (PT) prepara uma nova modalidade do programa de renegociação de dívidas que traz benefícios para quem pagar as contas em dia.

O Desenrola Adimplentes será lançado pelo Governo Federal nesta segunda-feira (29), a partir das 10 horas, como uma medida para incentivar a adimplência dos brasileiros. Um dos ganhos será a ampliação de acesso a crédito.

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O que é o Desenrola Adimplentes?

Pouco mais de um mês após o lançamento do novo Desenrola Brasil, o Desenrola Adimplentes busca ampliar o escopo do programa de renegociação de dívidas.

Mesmo com as contas pagas em dia, ainda é possível ter dificuldade de acesso a crédito ou ser impactado por juros altos por conta da inadimplência anterior.

Pelo novo programa, aquelas pessoas que honrarem as dívidas terão melhores condições na hora de contratar empréstimos, como juros baixos, e até para renegociar possíveis dívidas futuras.

Quem pode participar do Desenrola Adimplentes?

Os detalhes do programa serão divulgados oficialmente no evento da manhã desta segunda-feira (29).

Um dos critérios já estabelecidos, porém, é que o participante já tenha pago, em dia, no mínimo quatro parcelas de uma dívida de até R$ 15 mil para ter acesso aos benefícios do Desenrola Adimplentes.

O público de trabalhadores informais também é prioritário para o programa.

Quantas pessoas serão atingidas pelo Desenrola Adimplentes?

A partir dos critérios estabelecidos, a previsão é que o número de potenciais beneficiários do novo programa deva ser de aproximadamente 3 milhões de pessoas.

Desenrola 2.0 já renegociou R$ 20 bilhões em dívidas

Em pouco mais de um mês desde o lançamento do programa, o Desenrola 2.0 já proporcionou a renegociação de R$ 20 bilhões em dívidas, segundo informações do Governo Federal.

A maior parte desse valor foi de consumidores inadimplentes, mas também contou com renegociações ligadas ao Financiamento Estudantil (Fies), por exemplo.