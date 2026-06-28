Bolão de Fortaleza acerta as cinco dezenas da Quina de São João e fatura R$ 26,6 milhões

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Um bolão feito na Loteria Aldeota, em Fortaleza, acertou as cinco dezenas do concurso 7051 da Quina de São João e levou R$26.603.233.

O valor será dividido para 50 apostadores. Cada um vai faturar R$ 532.064,66.

Outros dois bolões e sete apostas simples também conseguiram acertar as dezenas sorteadas e receberão o mesmo valor.

O prêmio total estava acumulado em R$ 260 milhões. O próximo concurso da Quinta acontece nesta segunda-feira (29), às 21h.

Dentre os vencedores de Fortaleza, está o fundador da Loteria Aldeota, Alessandro Montenegro, conhecido como o "Rei do Bolão".

Ele chegou a vencer o último sorteio da lotofácil, na última quinta-feira (25), e também o venceu bolão da Mega-Sena Especial de 30 anos, em maio.

Veja os números sorteados

19 - 32 - 50 - 73 -75

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 15,00 4.006.669 7 R$ 52,50 1.144.763 8 R$ 140,00 429.286 9 R$ 315,00 190.794 10 R$ 630,00 95.396 11 R$ 1.155,00 52.035 12 R$ 1.980,00 30.354 13 R$ 3.217,50 18.679 14 R$ 5.005,00 12.008 15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.