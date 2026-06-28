Bolão de Fortaleza acerta as cinco dezenas da Quina de São João e fatura R$ 26,6 milhões

Um bolão feito na Loteria Aldeota, em Fortaleza, acertou as cinco dezenas do concurso 7051 da Quina de São João e levou R$26.603.233.
O valor será dividido para 50 apostadores. Cada um vai faturar R$ 532.064,66.
Outros dois bolões e sete apostas simples também conseguiram acertar as dezenas sorteadas e receberão o mesmo valor.
O prêmio total estava acumulado em R$ 260 milhões. O próximo concurso da Quinta acontece nesta segunda-feira (29), às 21h.
Dentre os vencedores de Fortaleza, está o fundador da Loteria Aldeota, Alessandro Montenegro, conhecido como o "Rei do Bolão".
Ele chegou a vencer o último sorteio da lotofácil, na última quinta-feira (25), e também o venceu bolão da Mega-Sena Especial de 30 anos, em maio.
Veja os números sorteados
19 - 32 - 50 - 73 -75
Como apostar na Quina
As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|5
|R$ 3,00
|24.040.016
|6
|R$ 15,00
|4.006.669
|7
|R$ 52,50
|1.144.763
|8
|R$ 140,00
|429.286
|9
|R$ 315,00
|190.794
|10
|R$ 630,00
|95.396
|11
|R$ 1.155,00
|52.035
|12
|R$ 1.980,00
|30.354
|13
|R$ 3.217,50
|18.679
|14
|R$ 5.005,00
|12.008
|15
|R$ 7.507,50
|8.005
São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:
- 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
- 15% entre quem acertou 4;
- 10% entre quem acertou 3;
- 10% entre quem acertou 2.
Qual o valor da Quina?
A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.
As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.
O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!
Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.