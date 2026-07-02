Obra do Cinturão das Águas do Ceará chega a 92% e deve ser entregue em 2027

Com 92% das obras concluídas, o Cinturão das Águas do Ceará (CAC) tem previsão de entrega em 2027, segundo informou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) após visita técnica a um trecho da obra em Barbalha, no Cariri.

A obra foi mencionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em visita a Quixeramobim, no Sertão Central do Estado, nesta quinta-feira (2).

“Nós vamos terminar essa obra. [...] Só vou ficar tranquilo quando vier inaugurar o Cinturão das Águas em Fortaleza para a gente concluir definitivamente o problema de água no estado do Ceará”, prometeu o presidente.

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Em agenda no Rio Grande do Norte, na manhã desta quinta, Lula inaugurou o Túnel Major Sales. A estrutura faz parte do Ramal do Apodi, um dos trechos mais complexos da Transposição do Rio São Francisco, que também beneficiará o Ceará.

O Cinturão das Águas é outra das “pontas” da Transposição. Com 145 quilômetros de extensão e vazão projetada de 30 metros cúbicos por segundo, o empreendimento recebe água do Eixo Norte do Projeto de Integração do rio, a partir da Barragem de Jati.

A água deve alcançar os municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri, chegando por diversos canais até a Grande Fortaleza.

Legenda: Segundo o Ministério da Integração, água já percorre cerca de 100km de extensão. Foto: Antonio Rodrigues.

Novo trecho do CAC foi inaugurado

Dividido em cinco lotes, o Cinturão das Águas já teve três partes de 35 km cada concluídas — os lotes 1, 2 e 5. NesSa quarta-feira (1º), durante a visita do MIDR a Barbalha, mais 15 km do lote 3 foram inaugurados.

A equipe do Ministério também vistoriou o andamento das obras no lote 4, que alcançou 75% de execução.

Com o trecho concluído, a água do São Francisco já está disponível no quilômetro 100. O restante do lote deve ser entregue até o fim deste ano.

Conforme o secretário nacional de Segurança Hídrica, Giuseppe Vieira, agora é necessário planejar a instalação das malhas d’água para realizar a distribuição para abastecimento.

O empreendimento tem valor total de R$ 2,3 bilhões e é executado pelo Governo do Ceará, com investimentos do Governo Federal.

Quando concluído, a estimativa é que o CAC levará água a cerca de 5 milhões de pessoas no Estado.

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Legenda: Lula esteve em Quixeramobim, no Sertão Central, nesta quinta-feira (2) para inaugurar novos trechos da Transnordestina. Foto: Thiago Gadelha.

Visita de Lula ao Ceará

O presidente Lula veio ao Ceará nesta quinta-feira para oficializar a inauguração de dois trechos da Transnordestina no Ceará: de Acopiara a Piquet Carneiro (lote 4) e Piquet Carneiro a Quixeramobim (lote 5).

Lula também visita Juazeiro do Norte para entregar 40 novos ônibus escolares para o Estado. Os veículos foram adquiridos com investimento de R$ 18 milhões, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).