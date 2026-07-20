Eduardo Bolsonaro tem green card aprovado pelo governo de Donald Trump

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro teve seu green card aprovado pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Com isso, ele pode permanecer nos EUA por tempo indeterminado, tendo liberdade para trabalhar, viver e estudar sem restrições ou necessidade de novas autorizações.

Legenda: Visto permite que ele trabalhe e estude nos Estados Unidos. Foto: Reprodução.

Eduardo ainda terá uma série de garantias, como de um cidadão estadunidense. A autorização do green card de Bolsonaro ocorre em um momento de tensão entre Trump e o presidente Lula.

Isso porque, na semana passada, Trump instituiu um novo tarifaço contra os produtos braisleiros, de 25%.

Em 2025, durante a primeira medida econômica contra o País, Trump revelou que as tarifas ocorriam devido a uma suposta perseguição do governo brasileiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo.

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Condenação de Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão pelo crime de coação no dia 16 de junho. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Ficou comprovado que ele atuou para interferir no julgamento da ação penal em que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado por tentativa de golpe de Estado", detalhou o colegiado.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está foragido em território estadunidense desde março de 2025.

Eduardo teve o mandato cassado no dia 18 de dezembro do mesmo ano, por não ter comparecido às sessões deliberativas da Câmara dos Deputados.