Carro do deputado federal Max Lemos é alvo de ataque a tiros no RJ

O deputado federal Max Lemos (União Brasil-RJ) foi alvo de um ataque a tiros na madrugada da última sexta-feira (1º). Ele estava em um carro com três assessores e um amigo, na BR-116, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, quando foi abordado.

A equipe voltava de uma agenda no município de Miracema, no noroeste do Estado. Em publicação no Instagram, o deputado havia divulgado a participação na abertura da 60ª Exposição Agropecuária da cidade, na última quinta-feira (30).

Segundo informações de O Tempo, o veículo do deputado foi emparelhado por outro carro, no qual se encontravam pelo menos duas pessoas, incluindo o autor dos disparos.

Um segundo veículo ultrapassou o carro do deputado e se posicionou à frente dele, para fechar a equipe do parlamentar, provocando uma colisão. Ainda assim, os tiros continuaram.

Conforme a reportagem, o motorista do carro do parlamentar conseguiu sair do local e ninguém ficou ferido.

O ataque ocorreu por volta das 3h40 e pelo menos dois dos tiros atingiram o Jeep Commander blindado em que o deputado federal estava.

A ocorrência foi registrada na 62ª Delegacia de Polícia de Imbariê, em Duque de Caxias.

Combate ao crime organizado "tem irritado muita gente", diz Lemos

Em vídeo publicado no Instagram, em parceria com o perfil oficial do partido, o parlamentar afirmou que não sabe o que motivou o ataque, mas destacou que a atuação contra o crime organizado "tem irritado muita gente".

"Por exemplo, o relatório que eu fiz no PL 4.149/2004, deixou muita gente insatisfeita. Mas não temos o que fazer, temos que continuar lutando (por) legislação mais dura para a bandidagem. Não tem outra alternativa. Estamos ficando sitiados de verdade", disse.

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O projeto de lei citado pelo deputado aumenta a pena de reclusão para o crime de disparo de arma de fogo de uso restrito ou proibido. O texto aguarda apreciação pelo Senado Federal.

Na legenda do vídeo, o União Brasil solidarizou-se com o parlamentar e com os demais presentes no ataque.

"Seguimos firmes na defesa de políticas públicas eficazes para o combate ao crime e na garantia do direito de ir e vir da população, com mais segurança e tranquilidade para todos", informou o perfil oficial da organização.