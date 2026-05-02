Pré-candidato à Presidência, Romeu Zema afirma que crianças deveriam trabalhar no Brasil

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) declarou que crianças e adolescentes no Brasil devem trabalhar, flexibilizando as atuais leis existentes que restringem o trabalho infantil no País.

As afirmações de Romeu Zema foram feitas nessa sexta-feira (1º) durante participação dele no podcast Inteligência Limitada. Segundo o portal Uol, o ex-governador de Minas Gerais disse ter começado a trabalhar ainda criança na loja do pai, contando porcas e parafusos.

"Hoje não sei, mas quando era criança, era permitido tirar uma carteira de trabalho aos 14 anos. Infelizmente, no Brasil, se criou essa ideia de que jovem não pode trabalhar. Sei que o estudo é prioritário, mas toda criança pode estar ajudando com questões simples, que estão ao alcance dela", afirmou Zema.

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Hoje é Dia do Trabalho, e aqui no Brasil, parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica criança. Nos EUA, criança sai entregando jornal, recebe sei lá quantos centavos por cada jornal entregue no tempo que tem. Aqui é proibido; está escravizando a criança. É lamentável, mas tenho certeza de que vamos mudar isso". Romeu Zema Ex-governador de MG e pré-candidato à Presidência

Nos EUA, as leis proíbem que menores de 14 anos tenham empregos formais, e é limitado o número de horas trabalhadas para menores de 16 anos.

Trabalho infantil é proibido por lei no Brasil

No Brasil, a Constituição Federal, de 1988, proíbe o trabalho infantil para menores de 18 anos. Jovens a partir dos 14 podem exercer algum tipo de atividade remunerada, mas somente na condição de aprendizes.

A partir dessa idade, os jovens podem emitir a carteira de trabalho, e as ocupações devem seguir a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e a Lei da Aprendizagem, que regulamenta o programa Jovem Aprendiz.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2024 mostram que o País tinha 1,6 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. A maioria (66%) era formada por pretos e pardos.