Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Veja o Resultado da Mega-Sena 3004 desta terça-feira (05/05); prêmio é de R$ 8,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
05 de Maio de 2026 - 18:30
capa da noticia
Legenda: Aposta simples de seis dezenas da Mega-Sena custa R$ 4,50
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:
Logo do Patrocinador

A Mega-Sena pode pagar até R$ 8,0 milhões nesta terça-feira (05/05). O concurso 3004 acontece a partir das 21h em São Paulo e será transmitido ao vivo pelo perfil das redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.

Resultado Mega-Sena do concurso 3004

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20h30 (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Assuntos Relacionados
Economia/loterias Economia/resultado das loterias caixa

VC Repórter

Imagem da notícia Resultado da Timemania 2387 de hoje, 05/05; prêmio é de R$ 23,0 milhões
Loterias

Resultado da Timemania 2387 de hoje, 05/05; prêmio é de R$ 23,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim

Há 9 minutos

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7017, desta terça-feira (05/05); prêmio é de R$ 9,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7017, desta terça-feira (05/05); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

Há 9 minutos

Imagem da notícia Veja o Resultado da Mega-Sena 3004 desta terça-feira (05/05); prêmio é de R$ 8,0 milhões
Loterias

Veja o Resultado da Mega-Sena 3004 desta terça-feira (05/05); prêmio é de R$ 8,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim

Há 9 minutos

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3677, desta terça-feira (05/05); prêmio é de R$ 5,5 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3677, desta terça-feira (05/05); prêmio é de R$ 5,5 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

Há 9 minutos

Imagem da notícia Resultado Dia de Sorte 1209 de hoje, 05/05; prêmio é de R$ 200 mil
Loterias

Resultado Dia de Sorte 1209 de hoje, 05/05; prêmio é de R$ 200 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim

Há 9 minutos

Imagem da notícia Aposta feita em Horizonte (CE) ganha R$ 18 mil na Quina
Negócios

Aposta feita em Horizonte (CE) ganha R$ 18 mil na Quina

Apostadores de bolão acertaram 4 números sorteados no concurso 7016.

Redação

05 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2919 – Sorteio de segunda-feira, 04/05; Prêmio de R$ 1,0 milhão
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2919 – Sorteio de segunda-feira, 04/05; Prêmio de R$ 1,0 milhão

Apostas para a Lotomania 2919 nessa segunda-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim

04 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3676, desta segunda-feira (04/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3676, desta segunda-feira (04/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

04 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Dupla-Sena 2952 de hoje, segunda-feira, 04/05; prêmio é de R$ 2,2 milhões
Loterias

Confira o resultado da Dupla-Sena 2952 de hoje, segunda-feira, 04/05; prêmio é de R$ 2,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2952 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,2 milhões.

A. Seraphim

04 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7016, desta segunda-feira (04/05); prêmio é de R$ 7,5 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7016, desta segunda-feira (04/05); prêmio é de R$ 7,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

04 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja ao vivo o resultado da Super Sete 842 - Sorteio de segunda-feira, 04/05; Prêmio de R$ 100 mil
Loterias

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 842 - Sorteio de segunda-feira, 04/05; Prêmio de R$ 100 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 842 em 04/05 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim

04 de Maio de 2026

Imagem da notícia Aposta do Ceará acerta 6 números na Super Sete e leva R$ 15 mil
Negócios

Aposta do Ceará acerta 6 números na Super Sete e leva R$ 15 mil

A aposta foi realizada em uma lotérica em Fortaleza.

Redação

03 de Maio de 2026

Imagem da notícia Aposta de Fortaleza acerta a quina da Mega-Sena e leva R$ 61,1 mil; veja resultados
Negócios

Aposta de Fortaleza acerta a quina da Mega-Sena e leva R$ 61,1 mil; veja resultados

Em todo o Brasil, 17 jogos tiveram cinco acertos em jogo do último sábado (2).

Redação

03 de Maio de 2026

Imagem da notícia Tele Sena: confira o resultado deste domingo (03/05)
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (03/05)

O sorteio da edição número 102 foi transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação

03 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7015, deste sábado (02/05); prêmio é de R$ 6,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7015, deste sábado (02/05); prêmio é de R$ 6,0 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim

02 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado da +Milionária 351 de hoje 02/05; prêmio é de R$ 38,5 milhões
Loterias

Resultado da +Milionária 351 de hoje 02/05; prêmio é de R$ 38,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim

02 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3675, deste sábado (02/05); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3675, deste sábado (02/05); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim

02 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja o Resultado da Mega-Sena 3003 deste sábado (02/05); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Loterias

Veja o Resultado da Mega-Sena 3003 deste sábado (02/05); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim

02 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado da Loteca 1248 de hoje 02/05; prêmio é de R$ 750 mil
Loterias

Resultado da Loteca 1248 de hoje 02/05; prêmio é de R$ 750 mil

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim

02 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado Dia de Sorte 1208 de hoje, 02/05; prêmio é de R$ 650 mil
Loterias

Resultado Dia de Sorte 1208 de hoje, 02/05; prêmio é de R$ 650 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim

02 de Maio de 2026

1

2 3 4 5