Novas críticas de Michelle Bolsonaro a Ciro revelam divergências com Flávio

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro segue com o intuito de ser a pedra no sapato da aliança entre seu partido, o PL, e Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. Embora se trate de uma costura localizada, as críticas de Michelle acabam mirando também o enteado Flávio Bolsonaro, pré-candidato do partido à Presidência.

Michelle tem demonstrado descontentamento com uma visão mais pragmática de Flávio na formação de alianças. Além disso, as discordâncias são fruto de uma relação turbulenta que a esposa de Jair Bolsonaro mantém com os filhos dele, já exposta em diversas ocasiões.

Na última segunda-feira (4), Michelle e o senador Eduardo Girão (Novo), pré-candidato ao Governo do Estado, voltaram a elevar o tom contra a ala do PL cearense que defende uma composição com Ciro.

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O estopim da ofensiva foi uma postagem de Michelle nas redes sociais, na qual ela compartilhou um vídeo em que Ciro Gomes profere ofensas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando-o de “imbecil” e “quase um jumento”.

Ela questionou a coerência da ala direitista que insiste em apoiar o tucano: “E ainda há pessoas da ‘direita’ apoiando esse indivíduo”. A crítica foi prontamente reforçada por Girão, que classificou a possível aliança como um “acordo indecoroso”.

Embate atinge comandos local e nacional

Embora o embate se localize geograficamente no Ceará, o posicionamento de Michelle tem caráter nacional e expõe uma crise de comando no partido, além de uma rusga familiar.

Ao refutar a aliança, Michelle entra em choque com lideranças locais, como o deputado federal André Fernandes (PL), que lidera a ala inclinada a apoiar Ciro. Mas envia recados também a Flávio e ao comando nacional da legenda, que, nos bastidores, apoiam a aproximação.

Desavenças com Flávio Bolsonaro

Mais do que uma divergência local, Michelle mantém rota de colisão com o enteado, o senador Flávio Bolsonaro. Enquanto o noticiário político nacional sinaliza uma suposta trégua entre os dois, as declarações recentes da ex-primeira-dama no contexto do Ceará indicam o oposto.

A nova manifestação de Michelle aponta que ela segue contrária à costura local com Ciro e mantém distância de um entendimento com Flávio.